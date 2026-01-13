Van Basten spot rode kaart-overtreding Telstar-Ajax: "Bullshit"

Marco van Basten heeft weinig positiefs te melden over de scheidsrechter van dienst bij de duels van FC Barcelona met Real Madrid en dat van Ajax met Telstar. Frenkie de Jong en Cedric Hatenboer mochten inrukken, terwijl Telstar-speler Tyrese Noslin volgens Van Basten er wel af had gemoeten.

Mbappé werd in de strijd om de Spaanse Supercup neergehaald door De Jong, waarna hij eraf moest. "Dit gebeurt de hele tijd. In de herhaling wordt het tien keer erger", zegt Van Basten in Rondo op Ziggo Sport. "Als je het live ziet is er niks aan de hand. Hij glijdt uit en maakt een sliding." De Jong raakte Mbappé in de slotfase op het scheenbeen en moest vertrekken.

Wim Kieft is het daar niet mee eens en vindt rood terecht. "Allemaal in de herhaling, bullshit", reageert Van Basten. "Dat was gisteren bij Ajax ook al zo'n rode kaart...", zegt hij over de tackle van Hatenboer op Youri Regeer bij het duel tussen Telstar en Ajax. "Dat was iets harder, maar als je dat in de herhaling ziet, is dat weer erger."

Mika Godts werd op aparte wijze gestopt door Noslin neergehaald. "Nummer elf en elf. Boem. De bal is nergens in de buurt. Dat vind ik nou een rode kaart", aldus San Marco. "Dat heeft niks met voetbal te maken. De bal is helemaal nergens in de buurt. Daar wordt niet over gesproken, door niets en niemand. Dat zou nou een goede VAR zijn. Dit heeft toch helemaal niks met voetbal te maken. Niemand heeft het gezien, dat is toch achterlijk."