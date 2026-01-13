Groeten uit Grolloo
Johan Derksen fel: "Ajax moet zich de ogen uit de kop schamen"
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
Van Basten spot rode kaart-overtreding Telstar-Ajax: "Bullshit"

Rik Engelbertink
bron: Rondo
Marco van Basten
Marco van Basten Foto: © BSR Agency

Marco van Basten heeft weinig positiefs te melden over de scheidsrechter van dienst bij de duels van FC Barcelona met Real Madrid en dat van Ajax met Telstar. Frenkie de Jong en Cedric Hatenboer mochten inrukken, terwijl Telstar-speler Tyrese Noslin volgens Van Basten er wel af had gemoeten.

Mbappé werd in de strijd om de Spaanse Supercup neergehaald door De Jong, waarna hij eraf moest. "Dit gebeurt de hele tijd. In de herhaling wordt het tien keer erger", zegt Van Basten in Rondo op Ziggo Sport. "Als je het live ziet is er niks aan de hand. Hij glijdt uit en maakt een sliding." De Jong raakte Mbappé in de slotfase op het scheenbeen en moest vertrekken.

Wim Kieft is het daar niet mee eens en vindt rood terecht. "Allemaal in de herhaling, bullshit", reageert Van Basten. "Dat was gisteren bij Ajax ook al zo'n rode kaart...", zegt hij over de tackle van Hatenboer op Youri Regeer bij het duel tussen Telstar en Ajax. "Dat was iets harder, maar als je dat in de herhaling ziet, is dat weer erger."

Mika Godts werd op aparte wijze gestopt door Noslin neergehaald. "Nummer elf en elf. Boem. De bal is nergens in de buurt. Dat vind ik nou een rode kaart", aldus San Marco. "Dat heeft niks met voetbal te maken. De bal is helemaal nergens in de buurt. Daar wordt niet over gesproken, door niets en niemand. Dat zou nou een goede VAR zijn. Dit heeft toch helemaal niks met voetbal te maken. Niemand heeft het gezien, dat is toch achterlijk."

Hélène Hendriks

Hendriks beleefde avontuur met oud-Ajacied: "Had blauwe ballen"

0
Noa Vahle

Noa Vahle maakt zich zorgen om Ibrahimovic: "Dat hoop ik wel"

0
Antony na een treffer voor Real Betis

Ten Hag gewaarschuwd: "Maar Antony naar FC Twente zou leuk zijn"

0
Kenneth Perez en Marciano Vink namens ESPN in de Johan Cruijff ArenA

Marciano Vink kritisch op oud-Ajacied: "Dat verhaal is dus over?"

0
Anco Jansen

Anco Jansen looft PEC-speler: "Was op een haar na rond met Ajax"

0
Hans Kraay

Kraay tipt Ajax miljoenen-investering: "Hij is snel en fris!"

0
Kenneth Perez

Perez snapt niks van later instappen Cruijff: "Ik vind het raar"

0
Jorthy Mokio en Sean Steur vieren feest na een goal van Ajax

Samenvatting: Ajax rekent in oefenwedstrijd af met Belgische club

0
Eljero Elia namens ESPN

Eljero Elia: "Als dat gebeurt, wordt Ajax of Feyenoord kampioen"

0
