Driessen tipt middenvelder voor Ajax: "Zou ik eerder voor gaan"
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
Van Basten twijfelt aan terugkeer oud-Ajacied: "Is geen leider"

Joram
bron: Rondo
Marco van Basten
Marco van Basten

Theo Janssen is totaal niet onder de indruk van het middenveld van Ajax. De oud-speler van de Amsterdammers raakte in de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles niet overtuigd van het trio Jorthy Mokio, Kenneth Taylor en Davy Klaassen. Later in de wedstrijd kwamen Steven Berghuis en Kian Fitz-Jim daar ook spelen.

"Ik vind het Ajax-middenveld van nu heel matig, echt heel matig", zegt Janssen bij Rondo. "Er zit bijna geen loopvermogen en creativiteit in. Taylor kan prima meevoetballen in een goed lopend elftal, maar hij is geen leider of speler die de rest bij de hand neemt. Klaassen is in de eindfase levensgevaarlijk, maar daarvoor heb je er niet zoveel aan. Hij doet in verdedigend opzicht stinkend zijn best, maar kan het niet belopen. Ajax mist wel meer dan een 6, ze missen een goed middenveld."

Zou Daley Blind een goede optie zijn voor Ajax, op de 6-posititie? Ruud Gullit reageert: "Dat heeft hij geweldig gedaan, dat kan hij heel goed." Marco van Basten haakt in: "Dat is een hele goede speler, een geweldige voetballer, maar hij is geen leider." Janssen ziet ook een probleem met Blind op het Ajax-middenveld: "Dan moeten ze wel echt compact gaan spelen, want als de linies te groot worden met Blind en Klaassen...", aldus Theo Janssen. 

Het laatste Ajax Nieuws Ajax transfergeruchten en nieuws Ajax historie & oud-spelers Marco van Basten Ruud Gullit Theo Janssen
