Van Basten verbaasd na Ajax-interview: "Geen enkele verklaring"

Marco van Basten en Wesley Sneijder hebben met verbazing gekeken naar het interview van Davy Klaassen, kort na Olympique Marseille – Ajax (4-0). De aanvoerder van de Amsterdammers slaagde er niet in de vinger op de zere plek te leggen.

"Ik hoor Klaassen praten. Dat is de aanvoerder", begint Sneijder bij Ziggo Sport. "Die heeft in het buitenland gespeeld. Dan vraag ik me oprecht af: loopt er niemand naar de trainer om te zeggen dat dit niet werkt op deze manier?" Klaassen gaf aan dat Ajax in een proces zit en dat daar ook dieptepunten bij horen. "Typerend", reageert Van Basten. "Dit geeft de machteloosheid aan van het team."

"Klaassen had geen enkele verklaring. Hij wist niet wat er gebeurd was, en dat is dan je aanvoerder, de vertaalslag van de trainer op het veld. Ze hadden geen idee, geen idee. Als je uit naar Marseille moet kan je toch niet zomaar naar voren rennen, ze onder druk zetten en achterin alles open zetten? Dat doe je in het laatste kwartier, maar zo begin je toch niet? Onvoorstelbaar", aldus Marco van Basten.