Van Basten verklapt: "Hij vroeg of ik naar Feyenoord wilde komen"

Van Basten ontmoette Beenhakker al op jonge leeftijd. "Toen ik twaalf was speelde ik in Utrecht en hadden we een groot jeugdtoernooi. Daar speelden we tegen Feyenoord, Ajax en PSV", sprak hij bij Ziggo Sport. "Hij was jeugdtrainer bij Feyenoord, en toen vroeg hij of ik naar Feyenoord wilde komen, dus ik had bijna in Rotterdam gespeeld", blikt de voormalig Oranje-international terug.

Presentator Wytse van der Goot wilde weten hoe serieus die interesse destijds was. Van Basten antwoordde: "Nou, we hebben er niet over nagedacht omdat het in die tijd veel te ver weg was. Dat was best wel een afstand", legt hij uit. "Maar dat was de eerste keer dat ik met hem te maken kreeg. In een gek geval had het misschien wel gekund dat ik Feyenoorder was geweest", aldus Van Basten, die vol lof was over Beenhakker. "Voor de rest ken ik hem ook van het Nederlands elftal. Het was een fantastische kerel, een leuke vent. Het was altijd gezellig als hij in de buurt was."