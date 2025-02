Van Basten vertelt over operatie: "Daar wordt het niet beter op"

Marco van Basten was deze week eindelijk weer te zien bij Rondo. Hij schitterde de laatste tijd in afwezigheid, maar na een succesvolle operatie kan hij er weer bij zijn.

"Marco, grootste Ajax-criticus, vier weken niet op tv. Je komt terug en poef, Ajax koploper. Is dat toeval?", opent Wytske van der Goot over de stand op de ranglijst bij Rondo. San Marco vindt het wel grappig: "De komende acht weken ga ik weer weg." Er wordt even flink gelachen aan tafel. Dan zegt van der Goot: "Niet doen!" Van Basten kijkt overigens wel naar Rondo als hij er zelf niet zit en reageert cynisch op zijn eigen bijdrage: "Meestal als ik er niet zit, is het goed."

Over zijn enkeloperatie spreekt hij zich ook nog uit: "De enkel is schoongemaakt. Ik heb de afgelopen vijftien jaar toch weer een hoop gesport. Daar wordt het niet beter op. De beste oplossing was dus toch schoonmaken. Dat is vorige week gebeurd en het gaat gelukkig goed."