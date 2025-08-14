Van Basten: "Vervelend dat je geen week meer zonder voetbal zit"

Paris Saint-Germain en Tottenham Hotspur stonden woensdagavond tegenover elkaar in de strijd om de Super Cup en de Franse grootmacht wist uiteindelijk te winnen na een strafschoppenserie. Marco van Basten snapt niet dat het duel nu al gespeeld terwijl, terwijl het WK voor clubs tot medio juli duurde.

"De UEFA had ook kunnen zeggen: deze wedstrijd wordt over twee weken gespeeld. Maar de bonden lopen constant met elkaar te bakkeleien", foeterde hij bij Ziggo Sport. "Daardoor gunnen ze elkaar niks en krijg je dit soort vreemde situaties", aldus Van Basten, die ook wijst naar de fitheid van de spelers.

"PSG is pas één week in training en begint nu pas aan het nieuwe seizoen. Het is heel vervelend voor de voetballerij in zijn algemeen dat er dit soort geschillen zijn tussen bonden", vervolgt hij kritisch. "Daardoor is dit rondom de speelkalender nu niet op te lossen. De clubs willen niet toegeven, de Champions League en dit soort wedstrijden verschuiven niet, de FIFA houdt zijn eigen agenda", constateert Van Basten.

De voormalig Ajax-trainer ziet dat voetballiefhebbers soms ook klaar zijn met al die wedstrijden. "Ik vind het vervelend dat je als toeschouwer ook niet meer een week zonder voetbal komt te zitten. De toeschouwers hebben net als spelers ook rust nodig", stelt hij. "Je moet naar iets verlangen, ja. We zijn het helemaal kwijtgeraakt, dat is ook niet goed", besluit Van Basten realistisch.