Van Basten voorspelt Champions League-winnaar: "Was bijzonder"

Arsenal won dinsdagavond in eigen huis met 3-0 (!) van Real Madrid en daardoor is de Engelse topclub ineens één van de favorieten voor de eindzege in de Champions League. Marco van Basten verwacht echter niet dat de 'Gunners' er met de hoofdprijs vandoor zullen gaan.

"Ik heb PSG nog zien spelen tegen Liverpool. Dat was bijzonder", sprak hij bij Ziggo Sport. "Ik hoop dat ze op die lijn doorgaan. Dan zijn ze in staat om van Arsenal te winnen", voorspelt Van Basten, die verwacht dat Barcelona in de halve finale tegen Inter speelt. "Ik denk dat Barcelona net even te sterk is voor Inter."

"Dan krijg je de finale PSG tegen FC Barcelona", constateert hij. "Dan ga ik voor de gekkigheid maar eens voor Paris, die dan eindelijk ook eens de Champions League mag winnen. Ze hebben al een jaartje of vijftien geïnvesteerd, en gehoopt. Manchester City, een vergelijkbare ploeg, is het wel gelukt. Maar PSG heeft nog niks. Vroeg of laat moet het er een keer van komen. Ze hebben nu een team dat spectaculair voetbal speelt", besluit Van Basten enthousiast.