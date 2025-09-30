Kick-off
Driessen kraakt Ajacieden: "Zij mogen ook in de spiegel kijken"
Van Basten vreest voor Ajax: "Wie moet dat gaan organiseren?"

Max
bron: Rondo
Marco van Basten
Marco van Basten Foto: © BSR Agency

Ajax speelt dinsdagavond de tweede Champions League-wedstrijd van het seizoen. Marco van Basten ziet het tegen Olympique Marseille somber in voor zijn oude club. 

Van Basten adviseert Ajax om vanuit een gesloten organisatie te spelen tegen de Franse topclub. "Volgens mij moet je een beetje inzakken en als je hem onderschept, moet je er snel uit zien te komen. Dat is zeg maar het makkelijkste", stelt hij in Rondo. "Maar wie moet dat dan uiteindelijk gaan organiseren? Wie gaat dat dan leiden?"

Volgens de voormalig spits ontbreekt dat bij Ajax. "Anton Gaaei, die heeft de handen vol aan zichzelf. Josip Sutalo, de handen vol aan zichzelf. Ko Itakura spreekt volgens mij nog niet de taal. Owen Wijndal, die weet niet waar hij het zoeken moet", somt Van Basten de laatste linie van de Amsterdammers op. "Davy Klaassen, dat zou dus de routinier moeten zijn, maar die is ook druk met zichzelf om überhaupt te overleven. Kenneth Taylor is nog wel een jongen die wat kan, maar is ook nog één van de jongste."

