Driessen kraakt Ajacieden: "Zij mogen ook in de spiegel kijken"
Van Basten vreest voor Heitinga: "Dan is het denk ik snel afgelopen"

Cherine
Marco van Basten bij Ziggo Sport
Marco van Basten bij Ziggo Sport Foto: © Ziggo Sport

Marco van Basten kijkt met spanning uit naar het Champions League-duel tussen Ajax en Olympique Marseille dinsdagavond. Ook voor John Heitinga staat er volgens de Ziggo Sport-analist veel op het spel.

"Er staan elf individuen, het is geen samenspelend geheel", stelt Van Basten bij Rondo. "Wie bewaakt de tactiek?", vraagt hij zich op de dag van Marseille - Ajax af. "Iedereen doet zijn eigen ding. Het is totaal geen team. Dus ik ben heel benieuwd hoe het vanavond gaat eindigen. Ik hoop dat ze het goed doen, maar ik vrees met grote vreze."

"Het wordt langzamerhand tijd om het te laten zien. Als het nu niet snel gaat gebeuren – een goede wedstrijd of een mooie overwinning – dan is het denk ik snel afgelopen. Het gaat nergens over, weet je. Er zit geen richting in dit schip", aldus de voormalig voetballer.

"Zowel verdedigend als aanvallend staat het niet", voegt Wesley Sneijder eraan toe. "John wil aanvallend voetballen en hoog drukzetten. Dan moet dat er toch wel inzitten na een aantal weken? Maar je ziet het niet terug", sluit de analist af.

