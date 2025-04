Van Basten waarschuwt fans: "Dat mag niet meer toegelaten worden"

Oud-trainer van Ajax Marco van Basten heeft er meer dan genoeg van: de almaar toenemende invloed van fanatieke supportersgroepen in het Nederlandse voetbal. Na de bekerfinale tussen AZ en Go Ahead Eagles uitte de oud-international stevige kritiek op de sfeeracties die het verloop van de wedstrijd opnieuw verstoorden.

Voorafgaand aan de finale in De Kuip zorgden de meegereisde AZ-supporters al voor overlast door vuurwerk af te steken. Bij de aftrap van de tweede helft volgden de fans van Go Ahead Eagles met een soortgelijke actie, wat leidde tot hevige rookontwikkeling. Scheidsrechter Danny Makkelie zag zich genoodzaakt de wedstrijd tijdelijk stil te leggen.

Van Basten kon zijn frustratie nauwelijks verbergen. Hij begrijpt niet waarom het steeds opnieuw misgaat en is uitgesproken klaar met het gedrag van de fanatieke aanhang: "Daar moeten ze wat aan doen. Je moet vuurwerk niet meer toelaten in het stadion en dat mag ook niet meer toegelaten worden. Er moeten regels zijn. Het lullige is dat wij hier nu mee moeten komen, maar daar moet de KNVB een regel voor bedenken. Daar moeten de FIFA en de UEFA een regel voor bedenken. Maar ze durven het allemaal niet te zeggen, want die supportersgroepen zijn veel te dominant en gevaarlijk. Je ziet het elke wedstrijd!"

Voor Van Basten is de maat vol. Volgens hem heeft de angst voor deze groepen een verlammende werking op de voetbalwereld: "Je laat het dus maar gebeuren steeds. Dat is natuurlijk hartstikke vervelend, want al die wedstrijden worden verlengd en vertraagd. Daar heeft niemand wat aan."

Ook analist Rafael van der Vaart uitte zijn onbegrip over de gang van zaken: "Dat kun je toch controleren? Ik vind het zo gek. We komen allemaal weleens in een stadion en dan word je gecheckt en weet ik veel allemaal wat. Zij komen binnen met dingen waarvan je denkt: hoe is het mogelijk?"