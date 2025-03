Van Basten ziet Ajax geen kampioen worden: "PSV wordt kampioen"

"PSV wordt kampioen. Ik vind het sowieso een betere ploeg dan Ajax", luidt de voorspelling van Van Basten bij Ziggo Sport. Op zondag 30 maart staan de twee concurrenten tegenover elkaar in Eindhoven. "PSV zal uiteraard meer dan honderd procent gemotiveerd zijn."

Ook Wim Kieft denkt dat Ajax het niet makkelijk gaat krijgen in Eindhoven. "Ze hebben zo'n hekel aan Ajax in Eindhoven... Ze haten Ajax echt in Eindhoven", legt de oud-spits uit. Van Basten: "Ik zag AZ zondag, die hebben ook een bloedhekel aan Ajax... Meestal hoort dat ook bij een topclub. Je hebt veel supporters en veel tegenstanders."

Collega-analist Ruud Gullit is positiever gestemd over Ajax. "Ze hebben laten zien dat ze met niet goed voetbal toch resultaten kunnen behalen", zegt de oud-voetballer. "Dat moet je altijd in ogenschouw houden bij Ajax. Dat is hun kracht, dat ze een manier weten te vinden dat ze - ondanks alles - toch winnen."