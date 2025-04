Van Basten ziet vreemde keuzes Farioli: "Zou ik vervelend vinden"

Ajax ligt op koers om kampioen te worden, maar Van Basten heeft toch een kritiekpuntje op Farioli. Volgens hem is het een belangrijk dat een elftal vastigheden heeft. "Maar bij Ajax is het een enorm gewissel. Dat vind ik gek van Farioli", stelt de analist in Rondo van Ziggo Sport. "Je kunt hem nergens iets op verwijten, maar het feit dat hij zoveel wisselt, vind ik vreemd."

Farioli benadrukte het hele seizoen dat het rouleren noodzakelijk was, maar Van Basten is geen fan. "Hij wisselt gewoon heel veel en ik ben meer een liefhebber van vastigheden in een team. Het is zijn goed recht en hij doet het heel goed, dus er valt niets op aan te merken. Maar ik zou het als speler heel vervelend vinden en ik zou het absoluut niet pikken. Grote spelers gaan hier niet mee akkoord."