Geschreven door Jessica Westdijk 14 aug 2020 om 16:08

Voor Donny van de Beek leek dit de zomer voor een transfer te worden. De middenvelder was vorig jaar dicht bij een overgang naar Real Madrid, maar dat ging toen niet door. Uiteraard is er dit jaar opnieuw genoeg interesse, maar speelt het coronavirus een grote rol.

Een vertrek van Van de Beek is dus geen uitgemaakte zaak, zo vertelt hij zelf op FOX Sports: “Het is afwachten hoe alles gaat lopen. Op dit moment is er zeker nog geen duidelijkheid. Uiteindelijk is het belangrijk dat een club je supergraag wil hebben. Het gevoel bij een club hangt van zo veel dingen af… Als alles klopt, dan overweeg ik een stap te maken. Zo niet, dan zit ik hier geweldig op mijn plek.”

Het is dus allemaal even afwachten of het daadwerkelijk tot een transfer komt voor Van de Beek. In veel landen is de transfermarkt geopend tot begin oktober, aangezien het seizoen nu ook later begint. Mocht het niet zover komen, dan heeft de middenvelder daar ook zeker vrede mee: “Ik ben hier op de club nog steeds speler van Ajax en daar ben ik trots op. Ik heb elke dag nog plezier om met de jongens op het veld te staan. Het is nog steeds een goede mogelijkheid dat ik hier dit seizoen nog speel.”