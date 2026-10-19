Van Bergen: "Frustrerend als je de Ajax-spelers zo ziet lopen"
Thom van Bergen baalt van de ruime nederlaag van FC Groningen tegen Ajax. De spits miste zelf een strafschop en zag zijn ploeg zondag met 2-5 verliezen. Volgens de aanvaller waren de Amsterdammers simpelweg beter, zo vertelt hij tegenover RTV Noord.
Vooraf zag Van Bergen kansen voor Groningen om Ajax opnieuw lastig te maken. De thuisploeg had de afgelopen seizoenen immers goede resultaten geboekt tegen de Amsterdammers. "Het vertrouwen zat goed. Ajax heeft het hier de afgelopen twee edities lastig gehad. In ons hoofd was Ajax wel de favoriet, maar op een goede avond kunnen we zeker punten afsnoepen tegen ze. Dat hebben we helaas nagelaten. Het was een wedstrijd met veel mogelijkheden."
Groningen slaagde er vooral in de eerste helft niet in om Ajax goed onder druk te zetten. "We konden de bal moeilijk aan elkaar kwijt in de eerste helft. Het was lastig om hen onder druk te zetten. We weten hoe goed Dies Janse kan voetballen en met het middenveld had Ajax vaak driehoekjes, waardoor ze eronderuit speelden en de afstanden voor ons groot werden. Daardoor kregen we er moeilijk druk op en kwamen we niet in de wedstrijd."
"Ajax was een maatje te groot, dat is niet lastig om toe te geven. Ze hebben met Julian Brandt en Oscar Gloukh spelers die een heel goede individuele actie in huis hebben. Ajax was vandaag beter. Het is vervelend als je ze elke keer juichend naar het uitvak ziet lopen. Het is zonde en niet nodig. Misschien moeten we wat compacter blijven met z'n allen en nog beter verdedigen. Het is gewoon zonde", aldus Van Bergen.
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