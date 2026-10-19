Meldingen
2026-10-15
Abdellah Ouazane
Opstelling Ajax bekend: Torrents en Ouazane starten in de basis
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Van Bergen: "Frustrerend als je de Ajax-spelers zo ziet lopen"

Joram
Thom van Bergen
Thom van Bergen Foto: © Pro Shots

Thom van Bergen baalt van de ruime nederlaag van FC Groningen tegen Ajax. De spits miste zelf een strafschop en zag zijn ploeg zondag met 2-5 verliezen. Volgens de aanvaller waren de Amsterdammers simpelweg beter, zo vertelt hij tegenover RTV Noord.

Vooraf zag Van Bergen kansen voor Groningen om Ajax opnieuw lastig te maken. De thuisploeg had de afgelopen seizoenen immers goede resultaten geboekt tegen de Amsterdammers. "Het vertrouwen zat goed. Ajax heeft het hier de afgelopen twee edities lastig gehad. In ons hoofd was Ajax wel de favoriet, maar op een goede avond kunnen we zeker punten afsnoepen tegen ze. Dat hebben we helaas nagelaten. Het was een wedstrijd met veel mogelijkheden."

Groningen slaagde er vooral in de eerste helft niet in om Ajax goed onder druk te zetten. "We konden de bal moeilijk aan elkaar kwijt in de eerste helft. Het was lastig om hen onder druk te zetten. We weten hoe goed Dies Janse kan voetballen en met het middenveld had Ajax vaak driehoekjes, waardoor ze eronderuit speelden en de afstanden voor ons groot werden. Daardoor kregen we er moeilijk druk op en kwamen we niet in de wedstrijd."

"Ajax was een maatje te groot, dat is niet lastig om toe te geven. Ze hebben met Julian Brandt en Oscar Gloukh spelers die een heel goede individuele actie in huis hebben. Ajax was vandaag beter. Het is vervelend als je ze elke keer juichend naar het uitvak ziet lopen. Het is zonde en niet nodig. Misschien moeten we wat compacter blijven met z'n allen en nog beter verdedigen. Het is gewoon zonde", aldus Van Bergen.

Gerelateerd:
Rafael van der Vaart

Rafael van der Vaart blijft geloven in Ajax-spits: "Het komt goed"

0
Dick Lukkien

Lukkien onder de indruk van Ajax: "Vond het een verrassend plan"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Sjaak Swart, Simon Tahamata en Tarik Oulida

'Oud-Ajacied gebruikte snus': "Dat had hij in België geleerd"

0
Anco Jansen aan het woord bij ESPN

Anco Jansen noemt zwakste schakels bij Ajax: "Een stel pupillen"

0
Ajax-supporters in de Johan Cruijff ArenA

Ajax-supporters gewaarschuwd: "Laat je daar niet afzetten!"

0
Kenneth Perez bij de persmiddag van Football Island, een programma van Videoland

Perez tipt Cruijff: "Dat soort spelers zou ik veel meer halen"

0
René van der Gijp en Wim Kieft in het Philips Stadion

Gijp hard voor 'Ajax-icoon': "Elke keer dat ik hem hoor praten..."

0
René van der Gijp

Van der Gijp kraakt transfers van Ajax: "Dat wordt wel hun val"

0
René van der Gijp

Van der Gijp bekritiseert aankoop van Ajax: "Vijf kilo te zwaar"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Rafael van der Vaart blijft geloven in Ajax-spits: "Het komt goed"

Van Bergen: "Frustrerend als je de Ajax-spelers zo ziet lopen"

Lukkien onder de indruk van Ajax: "Vond het een verrassend plan"

Blokzijl wijst op kwaliteit Ajax: "Dat hebben we vandaag gezien"

Thom van Bergen na Ajax-nederlaag: "Daar hadden we het lastig mee"

Maduro beschermt Ajacied: "Je kan hem makkelijk de schuld geven"

Owen Wijndal doet bijzondere Ajax-onthulling: "Wacht, echt waar?"

Brandt verbaasd: "Ik begrijp niet waarom we dat alleen uit kunnen"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws