Van Bergen klaar voor Nederlandse topdrie? "Dus wie weet..."
Zijn vader zei recentelijk dat een Nederlandse club uit de topdrie haalbaar is voor hem. Thom van Bergen is wat voorzichtiger. De spits van FC Groningen heeft na het behalen van het eerste geen specifiek doel voor ogen.
"Haha, ik heb het gelezen, ja", reageert Van Bergen op het artikel van zijn vader. "Ik weet niet of hij dat letterlijk zo heeft gezegd, hoor; je moet altijd maar een beetje kijken hoe dat geknipt en geplakt is. Maar het zal vast iets in die richting zijn geweest, mijn vader kennende zou hij wel zoiets gezegd kunnen hebben. Hij is een trotse vader en aardig uitgesproken. Ikzelf heb dat toch wat minder. Geen idee waarom. Ik ben gewoon lekker nuchter en dan zie ik het allemaal wel", klinkt hij nuchter in gesprek met Voetbal International.
Of hij de gedachte van zijn vader wel begrijpt? "Ja, misschien wel", antwoordt hij na een lange denkpauze. "Ik denk dat ik het niveau van een Nederlandse topclub zou kúnnen halen, ja. Daarmee zeg ik niet dat ik daar nu al ben, want er is nog genoeg om te verbeteren, maar ik ben ook nog maar 22… Dus wie weet."
Toch is het niet echt een specifiek doel voor hem. "Nee, ik heb geen specifiek doel voor ogen. Wat het is: ik was van jongs af aan FC Groningen-supporter. Mijn doel was om het eerste elftal van FC Groningen te halen en dat is gelukt, dus alles wat ik nu nog meemaak, is mooi meegenomen. Zo kijk ik daar echt naar, ja: sommige spelers hebben een hele planning, maar ik niet. Ik wacht gewoon af wat er op mijn pad komt en dan kan ik dat pad nemen of niet. Maar zoals iedere topsporter wil ik natuurlijk wel kijken waar mijn lat ligt en het hoogst haalbare bereiken", besluit hij.
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