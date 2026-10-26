Van Bergen vol ongeloof over Ajacied: "Ik schrok wel een beetje"

Marc ter Stegen heeft een belangrijke rol gespeeld in de moeizame overwinning van Ajax op Sparta Rotterdam. De Duitse doelman voorkwam in de tweede helft onder meer dat Mitchell van Bergen de gelijkmaker binnenschoot.

"Voor mijn gevoel schiet ik hem eigenlijk goed in, halfhoog. Ik schrok wel een beetje van zijn reactie. Dat is een knappe redding", vertelt Van Bergen tegenover Voetbal International.

Een van de grootste kansen was voor Van Bergen. Na balverlies van Julian Brandt verscheen de snelle rechtsbuiten alleen voor de Ajax-doelman. Van Bergen dacht goed binnen te schieten, maar zag Ter Stegen razendsnel reageren.

De Sparta-aanvaller voelde bij het raken van de bal dat zijn inzet goed was. De redding van Ter Stegen kwam voor hem dan ook volledig onverwacht.

"Normaal gesproken als je schiet, dan voel je wel of hij raak is. Ik wist gelijk dat hij goed was, maar zijn reflex kwam uit het niets. Dat is heel gek. Uiteindelijk moeten dit soort kansen erin. Maar het is wel een keeper met kwaliteit. Shit happens."

Mede dankzij het optreden van Ter Stegen trok Ajax de 1-2-overwinning over de streep. De Duitser bleek van grote waarde op een avond waarop de Amsterdammers na een sterke openingsfase steeds verder terugzakten.