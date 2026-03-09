Van Bergen wilde Ajax pijnigen: "Dat litteken verder openkrabben"

"Dat is part of the job en dat is het mooie aan voetbal. Je hebt elke week weer een kans", zegt Van Bergen tegenover RTV Noord. "Lekker dat de eerste er een keer in zit. Gelukkig kon ik juichen, speciaal juichen voor Stije (Resink, red.) om hem een hart onder de riem te steken. Volgens mij vond hij het hartstikke mooi."



Na de 1-0 was zijn ploeg echter de onderliggende partij. "Ze kregen hun middenvelders aan de bal en waren gevaarlijk met voorzetten. Dat was vervelend. Waaraan het ligt, durf ik niet te zeggen. Daar hebben we gelukkig een goede hoofdtrainer voor die ons dat kan laten zien."

In het tweede bedrijf pakte zijn ploeg echter direct de draad weer op. "Er lukte gewoon veel en dan kom je in een lekkere flow. We zeiden al: we moeten er nu een heksenketel van maken. De energie was als vanouds. Het is altijd lekker als je tegen Ajax wint. Het is een grote club die je pijn wilt doen. Misschien konden we dat litteken even verder openkrabben."