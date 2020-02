Geschreven door Jessica Westdijk 22 feb 2020 om 16:02

Stan van Bladeren stond afgelopen zomer op het punt om een overstap te maken van Ajax naar Helmond Sport. Er werd bij de keeper echter een blessure aan zijn hand geconstateerd. Een operatie was nodig en Helmond zag af van de transfer.

Sinds enkele weken is hij weer fit: “Ik was net te laat fit om in de maand januari nog een transfer te kunnen maken. Ik richt me op komende zomer, eventueel eerder zou ook kunnen. Ik blijf realistisch. De kans dat ik bij Jong Ajax dit seizoen nog aan spelen toekom in de Eerste Divisie, is klein”, vertelt Van Bladeren aan ELF Voetbal. Dit seizoen zijn het vooral Dominik Kotarski en Kjell Scherpen die rouleren onder de lat bij het beloftenelftal. Toch hoopt hij nog wat wedstrijdminuten te kunnen maken in het restant van het seizoen: “Hopelijk mag ik me dit seizoen nog laten zien tijdens oefenwedstrijden van Jong Ajax, want ik wil graag aantonen dat ik helemaal fit ben, scherp en een aanwinst voor veel clubs in zowel binnen- als buitenland ben.”

Van Bladeren speelt inmiddels al heel wat jaren bij Ajax en dus zal het raar zijn om komende zomer, of wellicht eerder, afscheid te nemen. Maar hij is optimistisch: “Er staat straks vast iets moois te wachten. Bij een club waar ik belangrijk kan zijn en me kan blijven ontwikkelen. Tot die tijd train ik keihard door en haal ik mijn plezier uit zelf gestelde korte termijndoelen. Mentaal is het zwaar, maar daar leer ik ook weer van. Het maakt mij alleen maar sterker. Ik moet ervoor zorgen dat ik er klaar voor ben als de situatie daarom vraagt. En daar zorg ik voor.”