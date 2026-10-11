Van Boekel komt terug op Ajax-PSV-moment: "Had moeten ingrijpen"

VAR Pol van Boekel is teruggekomen op zijn beslissing tijdens Ajax - PSV. Volgens scheidsrechtersbaas Raymond van Meenen heeft Van Boekel achteraf erkend dat hij scheidsrechter had moeten adviseren om het veelbesproken moment tussen Ruben van Bommel en Aaron Bouwman op het scherm terug te kijken.

Van Meenen ging zondag bij Goedemorgen Eredivisie op ESPN in op de situatie. Eerder had Van Boekel tegenover De Limburger nog aangegeven achter zijn besluit te staan om niet in te grijpen. Volgens Van Meenen is daar inmiddels verandering in gekomen. "Als je kijkt naar de kracht, intensiteit en snelheid waarmee dit duel wordt aangegaan, dan is de veiligheid van de tegenspeler in gevaar", legt hij uit.

Van Boekel zou tijdens de wedstrijd vooral naar het daadwerkelijke contactmoment hebben gekeken. Op basis daarvan besloot hij de scheidsrechter niet naar de kant te roepen.