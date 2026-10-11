Van Boekel komt terug op Ajax-PSV-moment: "Had moeten ingrijpen"
VAR Pol van Boekel is teruggekomen op zijn beslissing tijdens Ajax - PSV. Volgens scheidsrechtersbaas Raymond van Meenen heeft Van Boekel achteraf erkend dat hij scheidsrechter had moeten adviseren om het veelbesproken moment tussen Ruben van Bommel en Aaron Bouwman op het scherm terug te kijken.
Van Meenen ging zondag bij Goedemorgen Eredivisie op ESPN in op de situatie. Eerder had Van Boekel tegenover De Limburger nog aangegeven achter zijn besluit te staan om niet in te grijpen. Volgens Van Meenen is daar inmiddels verandering in gekomen. "Als je kijkt naar de kracht, intensiteit en snelheid waarmee dit duel wordt aangegaan, dan is de veiligheid van de tegenspeler in gevaar", legt hij uit.
Van Boekel zou tijdens de wedstrijd vooral naar het daadwerkelijke contactmoment hebben gekeken. Op basis daarvan besloot hij de scheidsrechter niet naar de kant te roepen.
Het moment is afgelopen week opnieuw besproken met de betrokken scheidsrechters. Daar gaf Van Boekel volgens Van Meenen aan dat hij achteraf anders had moeten handelen. "Afgelopen woensdag hebben we met elkaar ook Van Boekel gesproken. Hij zei: 'Achteraf gezien had ik moeten ingrijpen en had ik de scheidsrechter naar de kant moeten laten gaan'", vertelt Van Meenen.
Daarmee erkent de VAR alsnog dat een interventie op zijn plaats was geweest bij de actie van Van Bommel op Bouwman.
Van Boekel komt terug op Ajax-PSV-moment: "Had moeten ingrijpen"
Míchel over groot Ajax-talent: "Het is onze verantwoordelijkheid..."
Been onder de indruk van Ajacied: "Bijna boven het stadion uit"
Bouwman vertelt over incident met Van Bommel: "Er goed vanaf gekomen"
Baas woest na nieuw puntenverlies Ajax: "Vaak hetzelfde verhaal"
'Sportieve en financiële klap voor Ajax': "Kan doorwerken in keuzes"
Lang haalt hard uit naar ex-trainer: "Het grootste verschil is.."
Kraay past mening aan over Ajax-aankoop: "Werkelijk ongelofelijk"
Schuurs lovend over Ajacied: "Een aanwinst voor de Eredivisie"
Linssen verrast door Tadic: "Dan ben je wel een beetje verbaasd"
Franse media vernietigend over Mika Godts: "Koning Balverlies"
Been verbaasd over Ajax-moment: "Dus je mag de voet wel breken"
Tadic haalt hard uit naar media: "Op zoek naar iets negatiefs"
Tolu onthult rol Victor Osimhen: "Hij vertelde mij iets te doen"
Been mist Ajax-speler: "Meer kwaliteit dan al die grote namen"
Ajax verspeelt opnieuw punten en speelt thuis gelijk tegen NEC
Schreuder reageert op Tadic-uitspraken: "Morgen mee aan de slag"
Ajax-fans komen met groot eerbetoon aan Tadic: "Eén van ons"
Opstelling Ajax bekend: Míchel gooit het helemaal om tegen NEC
Kraay Jr. over blessure Kasper Dolberg: "Je kon erop wachten"
Tadic onder vuur na Ajax-uitspraken: "Houd jij je smoel eens"
Amrabat wakkert vuurtje alvast aan: "Ja, dan wordt hij boos hoor"
Míchel belde Ajacied op: "Mij is het gelukkig nooit overkomen"
Sinkgraven tekent nieuw contract bij Eredivisieclub: "Heel blij"
Ajax-target vergeleken met Davinson Sánchez: "Het is een beest"
Míchel na wegvallen Dolberg: "Bij Jong Ajax speelt een Italiaan..."
Ouazane: "Ik denk dat dat voor ons allemaal het grootste doel is"
Míchel vinkt optie af voor vleugels: "Zie hem niet als buitenspeler"
Aaron Bouwman al spoedig in Oranje? "Voor Xavi geen blinde vlek"
Dik over mogelijke derde ring in ArenA: "Dat zou je daarom willen?"