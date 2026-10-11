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Van Boekel komt terug op Ajax-PSV-moment: "Had moeten ingrijpen"

Amber
Ruben van Bommel botst op Aaron Bouwman
Ruben van Bommel botst op Aaron Bouwman Foto: © Pro Shots

VAR Pol van Boekel is teruggekomen op zijn beslissing tijdens Ajax - PSV. Volgens scheidsrechtersbaas Raymond van Meenen heeft Van Boekel achteraf erkend dat hij scheidsrechter had moeten adviseren om het veelbesproken moment tussen Ruben van Bommel en Aaron Bouwman op het scherm terug te kijken.

Van Meenen ging zondag bij Goedemorgen Eredivisie op ESPN in op de situatie. Eerder had Van Boekel tegenover De Limburger nog aangegeven achter zijn besluit te staan om niet in te grijpen. Volgens Van Meenen is daar inmiddels verandering in gekomen. "Als je kijkt naar de kracht, intensiteit en snelheid waarmee dit duel wordt aangegaan, dan is de veiligheid van de tegenspeler in gevaar", legt hij uit.

Van Boekel zou tijdens de wedstrijd vooral naar het daadwerkelijke contactmoment hebben gekeken. Op basis daarvan besloot hij de scheidsrechter niet naar de kant te roepen.

Het moment is afgelopen week opnieuw besproken met de betrokken scheidsrechters. Daar gaf Van Boekel volgens Van Meenen aan dat hij achteraf anders had moeten handelen. "Afgelopen woensdag hebben we met elkaar ook Van Boekel gesproken. Hij zei: 'Achteraf gezien had ik moeten ingrijpen en had ik de scheidsrechter naar de kant moeten laten gaan'", vertelt Van Meenen.

Daarmee erkent de VAR alsnog dat een interventie op zijn plaats was geweest bij de actie van Van Bommel op Bouwman.

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