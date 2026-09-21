Van Boekel reageert op Bouwman-incident: "Ik zou hetzelfde doen"
Pol van Boekel heeft ook gereageerd op het incident tussen Ruben van Bommel en Aaron Bouwman. De PSV'er botste frontaal op de verdediger van Ajax en ongeveer heel Nederland vond de actie een rode kaart waard. Desondanks vond VAR Van Boekel de gegeven gele kaart wel voldoende.
"Of ik het anders had moeten doen? Als ik ja zeg, is dat puur gebaseerd op het tumult dat is ontstaan", vertelt Van Boekel in De Limburger. "Als jij honderd mensen vraagt of ze het rood of geel vinden, zal de meerderheid rood zeggen. Dus als ik zeg dat ik het verkeerd heb gedaan, krijg ik meer mensen mee. Maar ik heb de situatie geanalyseerd op basis van de criteria die wij toepassen, en ik zou dat vandaag waarschijnlijk weer precies hetzelfde doen."
"Achteraf stond ik op uit mijn stoel en dacht ik dat ik het goede had gedaan, maar als je dan ziet welke woorden analisten in de mond nemen...", gaat hij verder. "Het is part of the job, maar wel de minst leuke kant. Ik sta erboven. Lastiger vind ik het dat mijn dochters van 18 en 15 jaar erop worden aangesproken. Dat is sneu, zij hebben niet gevraagd om een vader met dit beroep."
Van Boekel geeft wel aan het lastig te vinden dat scheidsrechtersbaas Raymond van Meenen hem niet steunde in zijn beslissing. "Ik kan nu een half uur gaan lullen als Brugman en uitleggen hoe ik die overtreding heb beleefd en heb geanalyseerd op basis van criteria, maar als je baas in de media aangeeft dat je een fout hebt gemaakt, wat heb ik dan nog te praten? Het is zijn keuze geweest om deze woorden te gebruiken. Ik had het anders aangepakt", aldus Van Boekel.
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Van Boekel reageert op Bouwman-incident: "Ik zou hetzelfde doen"
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