Van Bommel mazzelt na aanslag: geen vooronderzoek door aanklager

Ruben van Bommel zal niet verder worden onderzocht door de aanklager betaald voetbal van de KNVB. De situatie is beoordeeld, waardoor de PSV'er niet achteraf geschorst kan worden.

"Zoals verwacht komt er geen vooronderzoek door de aanklager betaald voetbal naar de actie van Ruben van Bommel op Aaron Bouwman tijdens Ajax-PSV", meldt Ajax-watcher Mike Verweij van De Telegraaf. "De situatie is al (verkeerd) beoordeeld door scheidsrechter Sander van der Eijk en VAR Pol van Boekel", aldus de journalist.

Tegen Ajax liep Van Bommel hard door op Aaron Bouwman, die het veld geblesseerd moest verlaten. De verdediger zal de maand september niet meer in actie komen voor de Amsterdamse club door meerdere blessures.