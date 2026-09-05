Van Bommel ontsnapt aan rood: "Het is echt een schandalige actie"

Arnold Bruggink en Marciano Vink begrijpen niets van de beslissing om Ruben van Bommel tijdens Ajax - PSV op het veld te laten staan. De PSV-aanvaller kreeg slechts geel voor zijn harde overtreding op Aaron Bouwman, maar volgens beide ESPN-analisten had de scheidsrechter rood moeten trekken.

"Hij had honderd procent rood moeten hebben. Ik snap echt niet dat de VAR hier niet ingrijpt. Een absolute rode kaart", stelt Bruggink bij De Eretribune. Ook na het terugzien van de beelden verandert hij niet van mening. "Hij weet al dat hij de bal niet meer gaat halen, maar zodra hij besloot om erin te kleunen, kon hij niet meer terug."

Bouwman bleef na de charge met veel pijn op het veld liggen en moest uiteindelijk worden gewisseld. Volgens Bruggink had het voor de Ajax-verdediger veel slechter kunnen aflopen. "Bouwman heeft echt mazzel gehad."