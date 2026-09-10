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Van Bommel reageert op Bouwman-commotie: "Mijn schuld, heb hem geappt"

Rik Engelbertink
Ruben van Bommel haalt uit
Ruben van Bommel haalt uit Foto: © Pro Shots

Ruben van Bommel heeft een lastige week achter de rug, nadat heel Nederland wat van de PSV-aanvaller vond na zijn overtreding op Ajax-speler Aaron Bouwman. Van Bommel neemt de schuld van het incident op zich.

"Ik heb natuurlijk wel iets over me heen gekregen. Ik heb m'n excuses aangeboden. Ik vind dat het uiteindelijk mijn eigen schuld was. Het was niet handig. Maar ik wil het ook afsluiten", vertelt Van Bommel aan Ziggo Sport na het duel met Shakhtar Donetsk.

"Er zijn heel veel mensen die wat willen zeggen", zegt de jonge aanvaller. "Dat is normaal in het voetbal. Dat podium krijgen mensen, maar of het altijd handig is, is een tweede. Maar uiteindelijk is het mijn eigen schuld, dus het had ook niet kunnen gebeuren."

"Mijn achternaam helpt natuurlijk niet mee in deze situatie. Ik ben wel wat gewend. Ik weet dat het gebeurt." Van Bommel sprak Bouwman nog. "Ik heb hem een appje gestuurd", zegt de buitenspeler, die de zaak nu als afgedaan beschouwt. "Ik focuste me volledig op de wedstrijd tegen Shakhtar."

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