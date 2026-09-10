Van Bommel reageert op Bouwman-commotie: "Mijn schuld, heb hem geappt"
Ruben van Bommel heeft een lastige week achter de rug, nadat heel Nederland wat van de PSV-aanvaller vond na zijn overtreding op Ajax-speler Aaron Bouwman. Van Bommel neemt de schuld van het incident op zich.
"Ik heb natuurlijk wel iets over me heen gekregen. Ik heb m'n excuses aangeboden. Ik vind dat het uiteindelijk mijn eigen schuld was. Het was niet handig. Maar ik wil het ook afsluiten", vertelt Van Bommel aan Ziggo Sport na het duel met Shakhtar Donetsk.
"Er zijn heel veel mensen die wat willen zeggen", zegt de jonge aanvaller. "Dat is normaal in het voetbal. Dat podium krijgen mensen, maar of het altijd handig is, is een tweede. Maar uiteindelijk is het mijn eigen schuld, dus het had ook niet kunnen gebeuren."
"Mijn achternaam helpt natuurlijk niet mee in deze situatie. Ik ben wel wat gewend. Ik weet dat het gebeurt." Van Bommel sprak Bouwman nog. "Ik heb hem een appje gestuurd", zegt de buitenspeler, die de zaak nu als afgedaan beschouwt. "Ik focuste me volledig op de wedstrijd tegen Shakhtar."
Zet in op Ajax tegen Fortuna Sittard!
Ajax speelt zaterdag de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)
Van Bommel reageert op Bouwman-commotie: "Mijn schuld, heb hem geappt"
BBC zet Ajax in rijtje met succesvolste dynastieën aller tijden
'Youri Mulder eist spelregelwijziging': "Het is belachelijk!"
Sean Steur nú al rijp voor Oranje? "Steur kan op de volglijst"
Voormalig Ajacied Hakim Ziyech gepresenteerd bij nieuwe club
De Mos wijst naar Ajacied: "Zou kandidaat geweest zijn voor Oranje"
Traoré: "Met Ajax waren die wedstrijden altijd heel belangrijk"
"Knap dat Jordi Cruijff hem naar de Arena heeft weten te halen"
Rafael van der Vaart vergelijkt: "De allerleukste job die er is"
Vertrek Marc Overmars komt hard aan: "Niemand wist het"
Henk Spaan verbaasd door Ajacied: "Dat begrijp ik gewoon niet"
'Voormalig Ajacied Calvin Bassey in beeld bij Italiaanse topclub'
KNVB maakt scheidsrechter bekend voor Fortuna Sittard - Ajax
Kieft op de bres: "Denk je dat je een wereldwonder binnenhaalt?"
Sneijder verkoopt partij voetbalshirts: "Doet het voor geld"
Ajax-huurling laat zich uit over zijn toekomst: "Het doel is..."
Lang reageert op incident: "Hij gedroeg zich op een manier die.."
Felle kritiek op Ajax: "Het ligt te rollenbollen en te janken"
Cruijff-beleid bejubeld: "Zie 't risico, maar voel ook opwinding"
Bouwman reageert na opvallende uitspraak: "Ik denk de trainer ook"
Ziyech kijkt ogen uit in Brazilië: "Ik ben heel enthousiast"
Louis van Gaal prijst oud-Ajacied: "Dat is door mij gebeurd"
Björn van der Doelen bespreekt Ajacied: "Het is wel een jankerd"
Lamine Yamal op de hoogte: "Vertelde me dat hij voor Ajax is"
Ajax-supporter pakt Geertruida aan: "Je bent en blijft een takkekneus"
Marco van Basten kritisch op beleid Ajax: "Dat is heel vreemd"
Peter Bosz veroordeelt mediastorm rond PSV'er: "Belachelijk"
Ruud Krol bespreekt Ajacied: "Goede zaak, blij dat hij blijft"
Tommie van der Leegte zag PSV'er ontsnappen: "Staat maar één straf op"
Ajax-wedstrijden vastgesteld: dit zijn de speeldata en -tijden