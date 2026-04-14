Mark van Bommel: "Gek, maar ik heb extreem veel gescoord tegen Ajax"

"Ik heb extreem veel gescoord tegen Ajax, heel gek. Met Fortuna en met PSV", begint Van Bommel in De Rood Wit Podcast. "Ik heb dit nog nooit verteld, maar wij waren een avond voor die wedstrijd met de bus op weg naar Amsterdam. En in de bus werd ik gebeld door Henk ten Cate, toenmalig assistent-trainer van FC Barcelona. Hij zei: 'Mark, we willen jou volgend seizoen'. Ik was ook transfervrij."

"Dus ik zat in de bus al te denken aan hoe mooi dat zou zijn. Barcelona...", vervolgt hij. "We rijden naar het hotel en een dag later speelden we die wedstrijd. En dat ging eigenlijk vanzelf. Een paar keer hadden we ook geluk, want bij de derde goal rolde de bal er zo in. En we kregen een 'gratis' penalty. Dus dat liep vanzelf. Maar toevallig belde Ten Cate van tevoren."

"Nu zet ik even mijn doppie op, maar vond je het niet heel typisch dat ze je júíst vlak voor die wedstrijd belden? Dat hoor je vaker, dat Ajax zoiets doet. Goede spelers rond confrontaties contacteren", reageert supporter Pascal van der Voort. Dat denkt Van Bommel echter niet. "Nee, het was natuurlijk FC Barcelona."

"Het was een unieke wedstrijd en daar beslisten we het kampioenschap. Mét het geval van het Nederlands elftal. Ik was natuurlijk geen vrienden met Marco van Basten en hij zat op de tribune. Maar we waren destijds zó goed en dan heb je soms van die wedstrijden. Dan lukt gewoon heel erg veel", aldus de voormalig middenvelder.