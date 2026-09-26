Van Bommel sprak Godts toe: "Heb ik Mika op het hart gedrukt"

"Dit is een mooi begin, na amper drie trainingen', glimlachte Van Bommel na afloop. "Ik ben tevreden over de intensiteit en bereidheid op het veld. Want daar begint het mee. Ongeacht de stand en tegen wie je speelt", liet hij weten aan Het Laatste Nieuws.

Van Bommel had lovende woorden voor oud-Ajacied Godts, die de openingstreffer maakte. "Vanaf het begin van de week heb ik Mika op het hart gedrukt dat hij zijn acties moet blijven maken. Als het vier of vijf keer fout gaat, moet hij het toch een zesde keer proberen. Dat is zijn kwaliteit. Aan de andere kant begrijpt hij ook dat je soms een keer balbezit moet houden. Hij deed het heel goed", besluit hij.