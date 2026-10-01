Van Bommel vergeleken met oud-Ajacied: "Kwam daar niks voorbij"
Kenneth Perez en Arno Vermeulen zijn onder de indruk van Ruben van Bommel. De buitenspeler van PSV viel tegen Servië opnieuw op met zijn snelheid. Perez ziet gelijkenissen met voormalig Ajax-aanvaller Antony.
"De momenten dat hij één-tegen-één staat, of hij nou met zijn snelheid of beweging er voorbijgaat: dat wapen had hij tegen Servië ook een paar keer", vertelt Vermeulen bij Voetbalpraat. "We zullen altijd moeten accepteren dat het een buitenspeler blijft, dus dat er ook weleens wat acties mislukken."
Volgens Vermeulen zal de bondscoach daar ook doorheen kijken. "Dat zal Xavi ook niet heel erg vinden. Hij vliegt er een paar keer enorm voorbij, plus de dreiging van zijn schot."
Perez ziet overeenkomsten met Antony, die in zijn tijd bij Ajax ook diezelfde dreiging veroorzaakte langs de flanken. "Antony ging de verdedigers in Nederland ook voorbij alsof ze er niet stonden, en in Engeland kwam hij niks voorbij, omdat ze zo snel waren. Dat heeft Van Bommel ook", aldus de oud-profvoetballer.
Perez is met name onder de indruk van zijn snelheid. "Tegen Servië had hij een paar momenten waarbij hij de rechtsback in de versnelling nog versnelde. Dat is met zijn fysiek echt gewoon heel goed. Hij is voor de Nederlandse competitie echt een uitstekende speler", besluit hij.
Theo Janssen succesvol bij amateurs: "Hoeft bijna niks te doen"
Van Bommel vergeleken met oud-Ajacied: "Kwam daar niks voorbij"
Oud-Ajacied wijst naar Van 't Schip: "Nederland moet oppassen"
'Uitleenbeurt Ajacied mislukt vooralsnog, speler op de bank in KKD'
Martijn Merks eerlijk: "Een tijdje was ik gecharmeerd van Ajax"
Yves Bissouma openhartig: "Ze probeerden ze ons te beschermen"
Anastasiou deelt waarschuwing uit: "Maak de borst maar nat!"
'Ajax grijpt naast Ierse sensatie (18), Nottingham handelt snel'
Wagelaar ziet in: "Als je bij Ajax speelt heb je een voordeel"
Ibrahimovic duikt op in Hollands café: "Ze herkenden hem eerst niet"
De Jong moet oppassen: "Anders word je voor een trainer onbetrouwbaar"
'Brandt-transferwaarde zakt met miljoenen ondanks sterke start'
Geelen krijgt lof na weigeren bonus: "Daar is hij er een van"
Sinkgraven hoopt op rentree: "Met meerdere clubs contact gehad"
Boukhari terug op oude nest: "We hebben dingen uitgesproken"
Van der Vaart tipt oud-Ajacied voor Bayern: "Zou ze beter maken"
Van Gaal gaf Jonker wijze les bij Ajax : "Ben dat nooit vergeten"
Ajax krijgt uitstekend nieuws: "Hij is terug op het trainingsveld"
Godts mocht niet mee naar het WK: "Daar was een reden voor"
Hans Kraay jr. verwonderd: "Weghorst is echt niet achterlijk, hè"
Ajax moet vrezen voor lange afwezigheid Dolberg: "Is nogal heftig"
Ajax-nieuweling roept vragen op: "Een eeuwige wat-als-speler"
Van der Vaart nooit gevraagd voor rol Ajax: "Komt misschien daardoor"
Alderweireld 'te grote ladykiller': "Gaat dan gewoon te ver"
Rel rond Ajacied Tsygankov krijgt vervolg na zeer opvallende post
Wim Kieft lachend: "Ik was toch altijd bang dat de politie dat zag"
Driessen haalt oud-Ajacied door de mangel: "Een wanprestatie"
Van der Vaart lyrisch over aankoop: "Hij past perfect bij Ajax"
Geelen krijgt positie bij belangrijkste organisatie Europees voetbal
Mexx Meerdink naar Ajax? "Sommige spelers hebben prikkels nodig"