Van Bommel vergeleken met oud-Ajacied: "Kwam daar niks voorbij"

Kenneth Perez en Arno Vermeulen zijn onder de indruk van Ruben van Bommel. De buitenspeler van PSV viel tegen Servië opnieuw op met zijn snelheid. Perez ziet gelijkenissen met voormalig Ajax-aanvaller Antony.

"De momenten dat hij één-tegen-één staat, of hij nou met zijn snelheid of beweging er voorbijgaat: dat wapen had hij tegen Servië ook een paar keer", vertelt Vermeulen bij Voetbalpraat. "We zullen altijd moeten accepteren dat het een buitenspeler blijft, dus dat er ook weleens wat acties mislukken."

Volgens Vermeulen zal de bondscoach daar ook doorheen kijken. "Dat zal Xavi ook niet heel erg vinden. Hij vliegt er een paar keer enorm voorbij, plus de dreiging van zijn schot."