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Van Bommel vergeleken met oud-Ajacied: "Kwam daar niks voorbij"

Sara
bron: Voetbalpraat
Ruben van Bommel in Oranje
Ruben van Bommel in Oranje Foto: © BSR Agency

Kenneth Perez en Arno Vermeulen zijn onder de indruk van Ruben van Bommel. De buitenspeler van PSV viel tegen Servië opnieuw op met zijn snelheid. Perez ziet gelijkenissen met voormalig Ajax-aanvaller Antony.

"De momenten dat hij één-tegen-één staat, of hij nou met zijn snelheid of beweging er voorbijgaat: dat wapen had hij tegen Servië ook een paar keer", vertelt Vermeulen bij Voetbalpraat. "We zullen altijd moeten accepteren dat het een buitenspeler blijft, dus dat er ook weleens wat acties mislukken."

Volgens Vermeulen zal de bondscoach daar ook doorheen kijken. "Dat zal Xavi ook niet heel erg vinden. Hij vliegt er een paar keer enorm voorbij, plus de dreiging van zijn schot."

Perez ziet overeenkomsten met Antony, die in zijn tijd bij Ajax ook diezelfde dreiging veroorzaakte langs de flanken. "Antony ging de verdedigers in Nederland ook voorbij alsof ze er niet stonden, en in Engeland kwam hij niks voorbij, omdat ze zo snel waren. Dat heeft Van Bommel ook", aldus de oud-profvoetballer.

Perez is met name onder de indruk van zijn snelheid. "Tegen Servië had hij een paar momenten waarbij hij de rechtsback in de versnelling nog versnelde. Dat is met zijn fysiek echt gewoon heel goed. Hij is voor de Nederlandse competitie echt een uitstekende speler", besluit hij.

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