Van Bommel: "Wat denk je, als hij in Amsterdam het veld op komt..."

Mark van Bommel denkt dat zijn zoon Ruben niet veel gemak heeft gehad van hun gedeelde achternaam. Het clubicoon kan bijvoorbeeld wel voorspellen hoe de huidig PSV'er in Amsterdam ontvangen zal worden, als hij voor het eerst het veld van de Johan Cruijff Arena betreedt om tegen Ajax te spelen.

"Dat is ook het moeilijke voor jongens met zo'n achternaam", vertelt Van Bommel in De Rood Wit Podcast. "Je ziet het aan Sneijder, Van Persie... Ik praat soms met Rafael van der Vaart en Wesley Sneijder en die zeggen hetzelfde: voor die jongens is het in de jeugd dubbel zo zwaar. De meeste mensen zeggen dat je daardoor makkelijker bij de clubs komt, maar je krijgt overal ook mee te maken."

Vervolgens haalt het icoon van PSV een voorbeeld van enkele jaren geleden aan. "Volgens mij was het de Onder-14 van PSV tegen PEC Zwolle, op veld 4, in het midden van het park. We liepen in de rust terug naar de kleedkamers en toen zei die vlagger, toen had je nog vlaggers van de club, van: 'je bent net zo vervelend als je vader'. Maar dan ben je veertien. Ga daar maar mee om."