Van Bommel: "Wat denk je, als hij in Amsterdam het veld op komt..."
Mark van Bommel denkt dat zijn zoon Ruben niet veel gemak heeft gehad van hun gedeelde achternaam. Het clubicoon kan bijvoorbeeld wel voorspellen hoe de huidig PSV'er in Amsterdam ontvangen zal worden, als hij voor het eerst het veld van de Johan Cruijff Arena betreedt om tegen Ajax te spelen.
"Dat is ook het moeilijke voor jongens met zo'n achternaam", vertelt Van Bommel in De Rood Wit Podcast. "Je ziet het aan Sneijder, Van Persie... Ik praat soms met Rafael van der Vaart en Wesley Sneijder en die zeggen hetzelfde: voor die jongens is het in de jeugd dubbel zo zwaar. De meeste mensen zeggen dat je daardoor makkelijker bij de clubs komt, maar je krijgt overal ook mee te maken."
Vervolgens haalt het icoon van PSV een voorbeeld van enkele jaren geleden aan. "Volgens mij was het de Onder-14 van PSV tegen PEC Zwolle, op veld 4, in het midden van het park. We liepen in de rust terug naar de kleedkamers en toen zei die vlagger, toen had je nog vlaggers van de club, van: 'je bent net zo vervelend als je vader'. Maar dan ben je veertien. Ga daar maar mee om."
"En als hij in andere stadions komt... Als PSV tegen Ajax speelt in Amsterdam en Ruben komt het veld op...", gaat hij verder. "Een fluitconcert", vult Pascal van der Voort voor Van Bommel in. "Of hij daardoor stoïcijns is? Ik denk dat het daar wel mee te maken heeft."
"Kijk, Ruben is ook echt goed nog", haakt Tommie van der Leegte in. "Die heeft dan wel de naam Van Bommel, maar hij heeft ook echt kwaliteit. En er zijn ook jongens met een dergelijke achternaam bij clubs als Ajax en Feyenoord, maar die zijn niet zo goed. En dan weegt je naam wel extra zwaar. Maar bij Ruben, iedere trainer is lyrisch over hem", aldus de oud-PSV'er.
'Ajax gaat spelers halen': "Hij zal uiteindelijk gaan tekenen"
Abdellah Ouazane winnaar van prestigieuze Lasse Schöne Trofee
Ajax ondanks kritiek nog altijd groot gebruiker van jonge spelers
Mokio had problemen bij onderhandeling met Ajax: "Soort melkkoe"
Marco van Basten bevestigt stalking: "Ze gaat steeds verder"
Godts vertrouwt in zijn Ajax: "We weten dat dit voetbal erin zit"
Marco van Basten krijgt bizarre brief thuis: "Zij is met die man"
Van Duijn voorspelt: "Zijn terugkeer bij Ajax kun je invullen"
'Ajax, Feyenoord en PSV gelinkt aan Marokkaans jeugdinternational'
Oefenwedstrijd Ajax - FC Twente wordt donderdag live uitgezonden
Ajax-fans worden verwend: "Eten bestellen vanaf je eigen stoel"
Hans Kraay junior roemt Ajacied: "Ik vind dat ongelofelijk knap"
"Wiegman kan zo bij Ajax aan de slag, dat kan zij als de beste"
'Ajax licht SC Heerenveen op': "Dit hadden ze kunnen weten"
Brands waakzaam: "Dan kan Ajax heel snel zijn waar het wil zijn"
Dijkstra hard: "Ajax heeft haar Europese campagne gesaboteerd"
Boekhoorn over Ajax-interesse Sano: "Met bedragen van 25 miljoen"
Ajax-beleid gekraakt: "Bemoeienis tijdens crises nooit ver weg"
'Ajax laat oog vallen op 19-jarige centrale verdediger uit Marokko'
Hoogendijk open over Ajax-salaris: "Verdiende 1400 euro bruto"
Nash spreekt zich uit over toekomst bij Ajax: "Wil gewoon..."
FC Twente de markt op? "Ten Hag heeft hem toen ook meegenomen"
Ajax-speelster (19) helpt Oranje bij debuut aan zege op Frankrijk
Schuurs oogst lof met interview: "Zelden kwamen woorden zo binnen"
Brobbey slachtoffer van racistische opmerkingen: "Zeldzame idioten"
Tina Nijkamp haalt uit na docu Cruijff: "Verdient zo’n legende niet"
Mark van Bommel: "Gek, maar ik heb extreem veel gescoord tegen Ajax"
Wout Weghorst krijgt transferadvies: "Die stap moet hij maken"
Knipping waarschuwt Ajax: "Er dreigt een nieuwe financiële strop"