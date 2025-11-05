Van Breukelen dolde Ajax-icoon: "Dan hoef je niets meer te zeggen"

Hans van Breukelen kon het na het einde van afgelopen seizoen niet laten om even te dollen met Sjaak Swart. Ajax verspeelde de landstitel in de laatste vijf wedstrijden van het seizoen, waarna PSV er met de schaal vandoor ging.

"Sjaak Swart kun je wel mee lachen", vertelt Van Breukelen in De Rood Wit Podcast. Even later komt de oud-doelman van PSV met een leuke anekdote. "Net nadat PSV het afgelopen seizoen kampioen geworden was, hadden we een bijeenkomst op het KNVB sportcentrum met de ex-internationals die voor 1960 geboren zijn."

"En toevallig kom ik aanrijden en zet ik mijn auto neer naast een auto waar Swart uitstapt. Dus ik vraag hem: 'Goh, Sjaak. Hoe gaat het met je?", gaat Van Breukelen verder, die daarna het Ajax-icoon imiteert. "Heb jij feest gevierd? Nou, als ik zo kampioen was geworden, dan was ik nooit feest gaan vieren!' Dan moet ik natuurlijk lachen."

"En de volgende opmerking is dan: 'Sjaak, in jouw tijd, met nog vijf wedstrijden te gaan, dat hadden jullie toch nooit meer weggegeven?' Nou, dan hoef je het eerste halfuur niets meer te zeggen. Dan blijft hij maar gaan. Dat vind ik geweldig. Hij wordt ook door niemand afgeremd", besluit Van Breukelen lachend.