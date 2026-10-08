Van Breukelen herinnert: "Johan Cruijff riep steeds harder dat..."

Hans van Breukelen vierde recentelijk zijn zeventigste verjaardag. De voormalige doelman die onder meer het EK won met het Nederlands elftal en de Europa Cup I met PSV, blikt terug op de mindere jaren in zijn carrière.

"Ik heb eigenlijk zeven jaar lang alleen maar ellende meegemaakt in het Nederlands elftal", begint hij in een interview uit het archief van Voetbal International. "We misten steeds de kwalificatie voor een EK of WK op een soms bizarre manier. Zoals de 12-1 van Spanje tegen Malta, waardoor wij er op één doelpunt uit lagen. Het dieptepunt kwam voor mij in 1987."

"Johan Cruijff riep steeds harder dat Stanley Menzo een kans moest krijgen in het Nederlands elftal. Ik kwam daardoor steeds zwaarder onder druk te staan en probeerde mee te gaan voetballen. Dat ging dus mis, want ik was keeper geworden omdat ik niet kon voetballen. Ik ging dan ook steeds meer fouten maken. Ik miste steun van PSV, behalve van Gullit. Die stond op een dag bij me voor de deur om me moed in te praten. Dat vond ik echt geweldig", vertelt de voormalig doelman.