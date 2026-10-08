Van Breukelen herinnert: "Johan Cruijff riep steeds harder dat..."
Hans van Breukelen vierde recentelijk zijn zeventigste verjaardag. De voormalige doelman die onder meer het EK won met het Nederlands elftal en de Europa Cup I met PSV, blikt terug op de mindere jaren in zijn carrière.
"Ik heb eigenlijk zeven jaar lang alleen maar ellende meegemaakt in het Nederlands elftal", begint hij in een interview uit het archief van Voetbal International. "We misten steeds de kwalificatie voor een EK of WK op een soms bizarre manier. Zoals de 12-1 van Spanje tegen Malta, waardoor wij er op één doelpunt uit lagen. Het dieptepunt kwam voor mij in 1987."
"Johan Cruijff riep steeds harder dat Stanley Menzo een kans moest krijgen in het Nederlands elftal. Ik kwam daardoor steeds zwaarder onder druk te staan en probeerde mee te gaan voetballen. Dat ging dus mis, want ik was keeper geworden omdat ik niet kon voetballen. Ik ging dan ook steeds meer fouten maken. Ik miste steun van PSV, behalve van Gullit. Die stond op een dag bij me voor de deur om me moed in te praten. Dat vond ik echt geweldig", vertelt de voormalig doelman.
Maar de druk op Van Breukelen bleef toenemen. "Tegen Griekenland liep ik in De Kuip – jawel wéér De Kuip – verkeerd uit, waardoor de Grieken op 1-1 kwamen. Daardoor werd de kritiek nóg groter", vertelt hij. "Alles en iedereen viel over me heen, ik voelde me de nationale kop-van-jut worden."
"Vervolgens kreeg je het beroemde polletjes-incident bij Feyenoord-PSV. Wéér in De Kuip", vervolgt hij. "We stonden met 1-0 voor toen ik de bal stuiterde, maar de bal bleef ineens liggen door dat polletje. Ik dacht dat scheidsrechter Bep Thomas het wel zou begrijpen als ik de bal weer zou oppakken, maar dat deed hij dus niet. Uit de vrije trap die we tegen kregen werd het via twee klutsen 1-1. Ik voelde me wéér gepakt en vond het heel erg dat de spelers in de kleedkamer tegen mij tekeer gingen. Maar goed, dat kan, in de emoties."
Toch liep het verder uit de hand. "Vervolgens hoorde ik in de bus op de radio Guus Hiddink en een speler zeggen "dat we beter het kampioenschap kunnen vergeten als De Breuk zulke grappen blijft uithalen". Op dat moment ben ik geëxplodeerd en heb ik geroepen dat als PSV’ers elkaar publiekelijk afmaakten, dat nog eens bewees dat wij totaal geen eenheid vormden", besluit hij.
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