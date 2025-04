Van Bronckhorst geniet: "Timber voelt zich overal op zijn gemak"

"Ik kan me voorstellen dat een speler zich wil richten op één positie," begon Van Bronckhorst. Timber wordt door Mikel Arteta zowel als linksback, rechtsback, centrumverdediger als middenvelder ingezet. "Mede door de vele blessures heeft hij veel verschillende posities gespeeld bij Arsenal," aldus Van Bronckhorst.

Volgens de oud-international lijkt Timber er zelf geen moeite mee te hebben. "Ik denk dat het voor hem niet uitmaakt," vertelde Van Bronckhorst, verwijzend naar een uitspraak van Jorrel Hato in Voetbal International. "Nu bij Arsenal speelt hij overal achterin! Wat hij tegen me zei? Dat hij het eigenlijk best wel mooi vindt dat hij gewoon elke positie kan bespelen en dat het voor hem niet uitmaakt, áls hij maar speelt," liet Hato weten over zijn oud-ploeggenoot.

Van Bronckhorst benadrukte ook hoe belangrijk Timber is voor zijn huidige team. "Waar hij ook staat, hij kan zijn spel spelen. Hij wordt heel erg gewaardeerd door Arteta en de mensen hier. Natuurlijk wordt hij op andere posities beter. Het is misschien iets wat nieuw is voor hem. Hij is Ajax gewend, Ajax wil veel de bal hebben, Arsenal ook. Voor hem, in zijn ontwikkeling is dat fijn, omdat hij op meerdere posities speelt. Voor zijn ontwikkeling is dat alleen maar goed."