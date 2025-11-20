Van Gaal geeft update over prostaatkanker: "Hopen dat het goedkomt"

Louis van Gaal verscheen dinsdag opvallend opgewekt bij de boekpresentatie van zijn oud-speler Tijani Babangida. De voormalig toptrainer kampte de afgelopen jaren met gezondheidsproblemen, maar liet eerder al weten dat hij genezen is van prostaatkanker. Tijdens de presentatie gaf hij een nieuwe update over zijn gezondheid.

Van Gaal (74) schreef het voorwoord voor het boek van Baba, zoals hij zijn voormalige pupil bij Ajax noemt. Hij was daarom een eregast bij de feestelijke presentatie. Tegen Sportnieuws.nl vertelde Van Gaal hoe het momenteel met hem gaat. "In vergelijking met de laatste drie jaar gaat het steeds beter. De laatste operatie is een jaar geleden, dus ik heb bijna alles wel achter de rug. Mijn waarden blijven heel laag, dus ik mag hopen dat het goed komt. Ik sta hier vrij positief", zei hij met een glimlach.

De prostaatkanker waar hij mee te maken kreeg, lijkt daarmee naar de achtergrond verdwenen. Maar betekent dat ook dat er weer ruimte is voor een terugkeer in het voetbal, bijvoorbeeld als bondscoach? Van Gaal, momenteel adviseur bij Ajax, is daar duidelijk over. "Op dit moment gaan mijn vrouw, kinderen en kleinkinderen voor. Zij hebben altijd moeten leven met een opa, man of vader die altijd de druk van de media moest presteren."