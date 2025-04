Van Damme trots: "Ik heb beloofd om met hem naar Ajax te gaan"

“Ik ben trots op het feit dat ik bij Ajax heb gespeeld", vertelt hij in gesprek met ELF Voetbal. "En dat ik als tiener de stap heb gemaakt naar Amsterdam heeft mij veel opgeleverd. Mede door die periode ben ik nu de persoon die ik ben. Heerlijk dat Nederlanders zo rechttoe, rechtaan zijn. Zeker Amsterdammers. In België zie je dat achterbakse terugkomen. Stel dat mijn kinderen nu zeggen: ‘Pap, ik wil een tijdje naar het buitenland om te studeren of om te sporten’. Dan zal ik dat aanmoedigen. Je leert er zoveel van om buiten je comfort zone te treden", beseft Van Damme.

“Helaas heb ik met weinig jongens uit mijn periode bij Ajax nog contact. Wesley Sonck zie ik af en toe. Andy zie ik op schoolplein voorbij komen. Altijd lachen met hem. Nigel de Jong was nog mijn ploeggenoot bij LA Galax", blikt hij terug. "Toen ik daar net vertrokken was, kwam Zlatan naar LA. Ik kreeg vorig jaar een uitnodiging voor de Ajax Legends-wedstrijd tegen Real Madrid, maar ik kon helaas niet vanwege mijn kinderen. Anders was het een mooi moment geweest om oude bekenden terug te zien. Ik wil nog wel een keer richting Amsterdam. Ik heb mijn zoon beloofd om met hem naar Ajax te gaan", verklapt Van Damme.

“Een van de weinige shirts uit mijn carrière die ik nog thuis heb, is een Ajax-shirt met nummer 14. Ik begon met nummer 35, daarna 24 en toen 14. In eerste instantie wilde niemand dat nummer, want het was heilig voor de Nederlandse jongens",constateert hij. "Koeman zei toen: ‘Geef maar aan Jelle’. Nu ben ik een van de laatste spelers die dat nummer van Cruijff hebben gedragen bij Ajax (in 2007 besloot Ajax het nummer 14 te ‘bevriezen’, red.). Ik heb van niets veel spijt in mijn leven, maar achteraf had ik niet al na tweeënhalf jaar moeten vertrekken bij Ajax", geeft Van Damme toe.

"In die tijd liet ik me te veel leiden door de geluiden in België dat ik geen vaste waarde was bij Ajax en moeilijk zou blijven en als ik niet elke week zou spelen bij Ajax. Ik had nog een gesprek met Koeman en Louis van Gaal en zij waren heel gelukkig met mij", benadrukt hij. "Maar ik dacht: als Maxwell blijft, ga ik ergens anders naartoe. In mijn carrière was Maxwell de enige concurrent die ik veel beter vond dan mezelf, echt van een ander niveau. Toen Southampton vervolgens kwam, besloot ik te gaan. Kort daarna liep Maxwell een zware blessure op bij Ajax… Als ik mijn jongere zelf toen een advies had kunnen geven, had ik gezegd: blijf nog even, Jelle", besluit Van Damme realistisch.