Meldingen
2026-03-25
Maher Carrizo
VIDEO | LIVE: Ajax start met Maher Carrizo in oefenwedstrijd
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Van de Beek blikt terug op Ajax-debuut: "Die momenten vergeet je niet"

Thomas
bron: Clubkanaal AFC Ajax
Donny van de Beek
Donny van de Beek Foto: © BSR Agency

Donny van de Beek heeft teruggeblikt op één van de eerste hoogtepunten uit zijn periode bij Ajax. De middenvelder, die in Amsterdam doorbrak en uitgroeide tot een vaste waarde, denkt met warme gevoelens terug aan zijn debuut in het eerste elftal.

Voor Van de Beek was het uitduel met Celtic een bijzonder moment in zijn carrière. "Die sfeer was geweldig, vooral voor je eerste wedstrijd. Cerny scoorde nog. Ik heb weinig geslapen die nacht. We wonnen ook nog, dat was mooi. Mijn familie zat op de tribune. Die momenten vergeet je niet", vertelt hij over die avond in gesprek met Ajax clubkanalen.

Ook het samenzijn met Vaclav Cerny maakte het extra speciaal voor de middenvelder. "Ik lag met Cerny op de kamer en hij maakte de winnende", zegt Van de Beek met een lach. "Hij kon ook niet slapen na de wedstrijd. Het was het begin van een mooie reis", blikt hij terug.

0
0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden Donny van de Beek
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
0
0
0
0
0
0
0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws