Geschreven door Jessica Westdijk 08 jan 2020 om 17:01

Het zijn zware tijden voor Manchester United. De ploeg staat op dit moment vijfde in de Premier League op een reusachtige achterstand van koploper Liverpool. Het gat bedraagt net over de helft van het seizoen maar liefst 27 punten. Ook in de EFL Cup gaat het niet best: United leed dinsdagavond een pijnlijke 1-3 nederlaag tegen rivaal Manchester City.

Om het seizoen nog een beetje te kunnen redden, hoopt trainer Ole Gunnar Solskjaer deze maand op een aantal versterkingen. Eén van de gewenste versterkingen is Donny van de Beek, zo meldt ESPN. De middenvelder van Ajax zou bovenaan het wensenlijstje van de Noorse trainer staan.

Hoewel Ajax zich inmiddels voorbereid op een vertrek van Van de Beek en de Mexicaan Alvarado heeft gescout, lijkt een vertrek deze winter naar United niet aannemelijk.