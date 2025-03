Van de Beek geniet van Ajacied: "Als je ziet hoe hij het nu doet"

"Ik probeer altijd te kijken en ik vind het mooi hoe jongens zich ontwikkelen en dat er ook talentvolle jongens aan zitten te komen, waarvan ik denk dat zij iets gaan toevoegen aan Ajax", begint Van de Beek zijn verhaal in gesprek met Ajax Showtime. "Als je ziet hoe Kenneth (Taylor, red.) het nu doet, dan denk ik dat hij een hele goede ontwikkeling doormaakt."

Vanuit Spanje, waar Van de Beek momenteel speelt voor Girona, volgt de middenvelder zijn Ajax nog altijd. "De resultaten zijn natuurlijk geweldig. Vooraf had niemand verwacht dat ze nu in deze positie zouden staan, denk ik", zegt hij. "Er is nog wel een weg te gaan, maar ze zijn goed bezig. Ook richting de toekomst. Er zit veel talent aan te komen. En dat is, ook als ik terugkijk naar mijn eigen Ajax-tijd, de belangrijkste levensader van Ajax."

Door de goede resultaten is de stemming rond Ajax verbeterd. "Dat had de club ook nodig en dat heeft de trainer fantastisch gedaan", stelt Van de Beek. "Uiteindelijk draait het om het resultaat in combinatie met het geven van kansen aan jonge spelers. Als je talent hebt bij Ajax krijg je altijd kansen, al moet je die kansen wel zelf afdwingen natuurlijk."