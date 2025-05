Van de Beek: "Het is goed voor Ajax, hij is een prima trainer"

Marcel Keizer gaat terugkeren bij Ajax, samen met John Heitinga. Het duo volgt Francesco Farioli op, wat volgens Donny van de Beek een uitstekende keuze is. Hij werkte samen met Keizer en is lovend over hem.

"Ik vind dat ontzettend leuk voor hem, want ik heb heel prettig met Marcel samengewerkt. En het is goed voor Ajax, want hij is een prima trainer", begint Van de Beek in De Telegraaf. "Binnen de club weet iedereen hoe goed Marcel en John zijn. Ik heb ze eerst bij Jong Ajax meegemaakt met Keizer als hoofdtrainer en John als zijn assistent. Met Frenkie de Jong en Appie was het zo lekker voetballen. En de mensen vonden het prachtig, want De Toekomst was uiteindelijk uitverkocht."

Later maakte Keizer de stap naar de hoofdmacht, waar de twee weer samenwerkten. "Hij was tactisch sterk en zorgde ervoor dat iedereen elke dag met plezier naar de club kwam", aldus Van De Beek. De trainer maakte het seizoen toen niet af. "Dat hij werd ontslagen, deed de spelers pijn. Iedereen vond het jammer."

Het was het seizoen waarin het voorval met Abdelhak Nouri plaatsvond. "Hoe je met zo’n drama als Appie overkwam moet omgaan, staat in geen trainersboekje. Marcel is daar bijzonder knap mee omgesprongen en daar zijn wij hem heel dankbaar voor. Heel af en toe WhatsApp ik nog met hem. Ik denk echt dat Ajax er goed aan heeft gedaan om John en hem weer binnen te halen", besluit Van de Beek.