04 apr 2020

Al meermaals klonken de berichten: de transfer van Donny van de Beek naar Real Madrid zou rond zijn.

Maar in gesprek met Helden Magazine benadrukt de middenvelder zelf nog maar eens: er is nog niets rond, er zijn nog geen handtekeningen gezet.

“Ik ga niet naar de eerste de beste club, anders had ik dat wel eerder gedaan. Mijn gevoel moet goed zijn bij een club. Hoe graag willen ze me hebben? Maar ik moet ook passen bij het systeem dat gespeeld wordt en ik wil natuurlijk ook zicht hebben op speelminuten. Ergens in de zon spelen, is altijd lekker. Maar nee, ik ben zeker nog niet begonnen met Spaanse les”, vertelt hij in het interview. “Ajax is mijn club en dat zal altijd zo blijven, ongeacht waar ik naar toe ga. Ajax heeft me groot gemaakt”, aldus de middenvelder, die tegelijkertijd beseft dat hij waarschijnlijk niet eeuwig bij Ajax zal spelen.

