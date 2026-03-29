2026-03-25
Maher Carrizo
Ajax historie & oud-spelers

Van de Beek: "Kon niet echt afscheid nemen van het Ajax-publiek"

Stefan
Donny van de Beek
Donny van de Beek Foto: © BSR Agency

Donny van de Beek vertrok in de zomer van 2020 bij Ajax en tekende bij Manchester United. De middenvelder vertrok in de coronapandemie, waardoor hij op een wat rare wijze vertrok uit Amsterdam.

"Ik kon niet echt afscheid nemen van het publiek. Het was wat rommelig. Het ging zo snel in die tijd. Het was ook een apart seizoen met Covid", vertelt Van de Beek in gesprek met de clubkanalen van Ajax. "In het tweede seizoen was er pas publiek. Dat is niet te vergelijken. Ik heb veel dingen meegemaakt. Ik heb een lastige periode meegemaakt, maar ook mooie dingen meegemaakt. Dat maakt je ook sterker."

Tot slot krijgt de voetballer de vraag wanneer hij weer eens naar een wedstrijd van Ajax komt kijken in de Johan Cruijff Arena. "Ik ben nooit meer geweest om te kijken. Dat moet wel weer een keer gebeuren. Wie weet als ik in Nederland ben. Dan ben ik zeker van plan een wedstrijd van Ajax te kijken", aldus Van de Beek.

