Geschreven door Jordi Smit 05 mrt 2020 om 13:03

© Proshots

Donny van de Beek was na het duel tegen FC Utrecht aangeslagen. De Amsterdammers zijn in een week tijd zowel in de KNVB Beker als in de Europa League uitgeschakeld. In de competitie lijkt het nog een hels karwei te worden om kampioen te worden.

Tegendoelpunten

“We weten allemaal dat we niet in de beste fase zitten en zeker niet ons beste voetbal spelen, al zit alles momenteel ook tegen”, vertelt Van de Beek voor de camera’s van Fox Sports. “Uiteindelijk geven we gewoon niet thuis. In de eerste helft deden we het nog wel redelijk, maar de goals geven we dan op een simpele manier weg. Dat was in de voorgaande wedstrijden ook al zo.”

“Wat er bij het eerste doelpunt misgaat? Allereerst geven we een vrije trap weg. Wellicht onnodig, maar het kan gebeuren. Vervolgens moeten we het met z’n allen oplossen. Of het mijn fout was? Ik weet niet precies wie er verantwoordelijk was, maar we doen het natuurlijk met z’n allen. Als het mijn fout is, dan moeten ze mij aankijken. Maar we mogen zeker niet uit een vrije trap een goal weggeven.”

Kwaliteit

Ondanks het spel vindt Van de Beek niet dat Ajax er met de pet naar gooit. “Je ziet dat we graag willen, alleen de kwaliteit is gewoon niet goed genoeg. Een aantal maal speelden we er in de eerste helft onderuit, maar dan was in de laatste fase de eindpass niet goed. Dat moet, wil je echt kansen creëren.”

De International wijst onder meer naar de kwaliteit die de selectie momenteel op de mat legt. “Voor deze periode hebben we wél regelmatig laten zien dat we ploegen op verschillende manieren konden bestrijden en toen wonnen we steeds. In die fase zitten we momenteel niet, maar daar willen we snel in komen. We moeten zo snel mogelijk weer door, aangezien dit weekend SC Heerenveen wacht”, aldus Van de Beek.