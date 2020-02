Geschreven door Jelmer Jager 23 feb 2020 om 20:02

Donny van de Beek baalt stevig van de huidige periode van Ajax. De Amsterdammers zitten in een moeizame fase momenteel. “We zitten nu in een klote periode. Het is zaak voor ons om rustig te blijven en hard te blijven werken om het om te draaien. Het was niet goed vandaag. We hadden voor rust wel moeten scoren. Dan maak je het jezelf makkelijker. Nu blijven ze hoop houden”, laat de middenvelder weten aan Veronica Inside.

“We waren heel slordig aan de bal. We wisten van te voren dat het lastig voetballen is hier. Het was gewoon niet goed”, vervolgt Van de Beek, die hoopt dat Ajax net als vorig seizoen een wereldpartij gaat spelen na Heracles-uit. Ook vorig jaar werd er verloren in Almelo en een paar dagen later met overtuigende cijfers gewonnen van Real Madrid.

“Toen kwam er na Heracles-uit een wereldpot, ja. Laten we hopen dat het donderdag weer zo is. We gaan er de komende dagen hard voor werken en een goed plan bedenken. Iedereen zal volle bak geven. Als je een paar keer verliest weet je dat de druk groter wordt, maar het is zaak voor ons om rustig te blijven”, besluit hij.