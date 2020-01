Geschreven door Jelmer Jager 26 jan 2020 om 18:01

Donny van de Beek is teleurgesteld in Ajax. De Amsterdammers verloren zondag met 2-1 van FC Groningen. “De teleurstelling overheerst nu natuurlijk. We balen dat we drie punten weggeven, maar hadden ook niet echt aanspraak op meer. We zijn zelf schuldig daarvoor. We moeten zorgen dat we weer in de flow komen en dat we elke keer weer ons goede spel laten zien. We moeten niet naar anderen kijken, maar gewoon naar onszelf. En ook niet naar van die teksten luisteren als ‘zes punten voor, het is al klaar’. Het kan zo weer anders zijn na een paar wedstrijden, dus is het zaak om naar onszelf te blijven kijken en weer in onze flow gaan komen”, laat hij weten aan AT5.

Ajax begon zeer matig, zo vond ook Van de Beek. “Het begint met onze eerste helft, waarin je achter de feiten aan loopt. We waren te slap en zij wonnen bijna alle tweede ballen. Dan kan je praten over tactiek, maar het begint bij het voetballen met de basis dingen. Als dat niet goed gaat hebben we een probleem. In de eerste helft waren we echt heel matig en kwamen we totaal niet in ons spel. In de tweede helft beginnen we nog wel redelijk, maar dan valt direct de 2-0. Ook zo’n klote goal en een klote moment. Daarna beginnen we wel beter te voetballen. Maar konden we na de 2-1 niet doordrukken.”

“We weten dat Groningen-uit lastig is, gezien de laatste jaren hier. Dan moet je je er goed op voorbereiden en dat hebben we zo goed mogelijk gedaan. Maar dat was niet terug te zien in ons spel”, besluit de Ajacied.