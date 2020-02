Geschreven door Jelmer Jager 13 feb 2020 om 13:02

Donny van de Beek zag woensdagavond twee spelers hun rentree maken bij Ajax. Vooral voor Daley Blind was het een mooi moment na een lange afwezigheid, zo vond ook Van de Beek. “Die periode rond Daley was zeker ook voor ons schrikken. Dan leef je enorm met hem mee. We zijn super blij dat hij er weer bij is. Niet alleen vanwege zijn gezondheid, maar ook weer als speler. Natuurlijk is zijn gezondheid het belangrijkst. Het is in ieder geval mooi dat hij gezond is en er weer bij kan zijn”, laat de middenvelder weten aan Voetbal Primeur.

Ook Hakim Ziyech maakte zijn rentree. De spelmaker van Ajax kwam in woensdagmiddag ook al volop in het nieuws vanwege een aanstaande transfer naar Chelsea (die inmiddels is bevestigd, red.). “De berichten rond Hakim waren bekend. Ik gun hem het allerbeste. Een mooie club verdient hij zeker, dat heeft hij zelf afgedwongen. Ik hoop het allerbeste voor hem, maar hij moet ons nog wel even helpen dit seizoen. Hakim is een fantastische voetballer en ik hoop dat hij heel veel succes gaat halen.”

Tegenover Voetbal International liet Van de Beek weten dat de transfer van Ziyech zeker geen invloed heeft op zijn keuzes deze zomer. “Ik focus me zeker nog op dit seizoen. Het is voor mij niet zo dat als één iemand weggaat, ik ook weg moet. Dat speelt helemaal niet voor mij. Ik zit hier fantastisch op mijn plek en pas in het team. En ben heel happy. Als het moment komt, dan komt het. Maar ik ga niks overhaasten. Ik focus me eerst op de prijzen.”