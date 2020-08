Geschreven door Jessica Westdijk 29 aug 2020 om 18:08

Donny van de Beek ontbreekt zaterdagavond als Ajax het opneemt tegen Eintracht Frankfurt. De middenvelder werd al veelvuldig in verband gebracht met een transfer en dat lijkt ook de reden te zijn dat hij nu ontbreekt.

Volgens De Telegraaf zijn serieuze transferontwikkelingen de reden dat Van de Beek zaterdag niet eens bij de selectie zit, terwijl hij afgelopen dinsdag tegen Hertha BSC nog een basisplaats had. Met welke club er gesprekken zijn over een transfer, weet de krant ook nog niet te melden.

Real Madrid was vorig jaar dicht bij het binnenhalen van Van de Beek, maar de deal ging toen niet door. Ook deze zomer had De Koninklijke interesse, maar de club zette de onderhandelingen op een lager pitje vanwege de coronacrisis en de financiële problemen die dat oplevert. Sinds Ronald Koeman is aangesteld bij FC Barcelona wordt Van de Beek ook geregeld aan die club gelinkt en ook Manchester United en Van de Beek is een veel gehoorde combinatie. Binnenkort zal ongetwijfeld meer bekend worden, maar het lijkt er dus op dat Overmars het over Van de Beek had, toen hij dinsdag aangaf dat er “voor één speler heel serieuze interesse is.”