Van de Beek reageert: "Ik ben heel verdrietig en teleurgesteld"

Dijkstra haalt uit naar Ajacied: "Eén en al chagrijn en boosheid"
Donny van de Beek schreeuwt het uit
Foto: © BSR Agency

Donny van de Beek heeft een zware blessure aan zijn achillespees opgelopen in de uitwedstrijd van Girona tegen Athletic Club. De voormalig Ajax-middenvelder staat waarschijnlijk meerdere maanden aan de kant en liet woensdagavond van zich horen via Instagram. 

"Ik ben heel verdrietig en teleurgesteld door deze tegenslag", schrijft hij. "Na zo hard gewerkt te hebben om terug te komen. Bedankt voor alle lieve berichtjes en steun. Ik waardeer het enorm. Ik zal vechten om sterker dan ooit terug te komen", verzekert Van de Beek.

Van de Beek, die in het verleden ook nog bij Manchester United, Everton en Eintracht Frankfurt speelde, moest deze week al na een half uur het veld verlaten en dat terwijl hij eindelijk weer eens aan de aftrap mocht verschijnen. Zijn laatste basisplaats dateerde namelijk van 5 april. 

