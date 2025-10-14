Het Sportpaleis
Konadu ziet verschil tussen Heitinga en Farioli: "Dat is anders"
Meldingen
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Van de Beek revalideert in Amsterdam: "Het is ontzettend balen"

Gijs Kila
bron: Rondo
Donny van de Beek raakt geblesseerd bij Girona
Donny van de Beek raakt geblesseerd bij Girona Foto: © Pro Shots

Donny van de Beek heeft bij Rondo op Ziggo Sport voor het eerst openlijk gesproken over zijn blessure. De middenvelder van Girona, die eind september zijn achillespees afscheurde in het duel met Athletic Bilbao, herstelt momenteel in Nederland.

"Ik zit nu thuis in Amsterdam", begon de 28-jarige oud-Ajacied. "Helaas wel, ik was net op de weg terug. Het is een blessure waar ik de laatste jaren al last van had. Ik dacht dat het nu helemaal goed was. Het was een hele normale actie en ik maakte geen verkeerde beweging. Ik had het gevoel dat iemand op mijn hak trapte en keek nog naar de scheidsrechter, want ik dacht aan een overtreding."

De realiteit bleek echter ernstiger. "Er was helemaal niemand in de buurt, dus dat is natuurlijk nooit goed", aldus Van de Beek. "Het is ontzettend balen en mentaal lastig. Nu speelde ik eindelijk weer meer. De laatste jaren ging het weer goed met blessures. Ik had mijn knieblessure bij Manchester United, alleen daarna is het goed gegaan. Ik heb altijd die achillespeesproblemen gehouden."

De revalidatie is inmiddels begonnen, maar het zal een langdurig traject worden. "Nu deze tegenslag, dat is balen. Het neemt wel weer meer tijd in beslag. Het duurt normaal zes maanden als je je achillespees afscheurt, dus dat is echt enorm balen. De hechtingen zijn eruit, dus het gaat goede kant op", sluit Van de Beek hoopvol af.

Gerelateerd:
Zlatan Ibrahimovic als speler van Ajax

Zlatan speelde bij Ajax: "Behoorlijk wat testosteron in kleedkamer"

0
Patrick Kluivert als bondscoach van Indonesië

Patrick Kluivert bekritiseerd: "Niet alleen mijn teleurstelling..."

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Donny van de Beek
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Hakim Ziyech namens Ajax

'Hakim Ziyech terug naar Ajax?' "Zou van waarde kunnen zijn"

0
Rivkah op het Veld

FC Twente-watcher kritisch op NOS: "Omgeven met een Ajax-sausje"

0
Het logo van Ajax in de Arena

Oud rvc'er spreekt: "Kunnen constateren dat de structuur ziek is"

0
Hedwiges Maduro in het Yanmar Stadion (Almere)

Hedwiges Maduro eens met Wout Weghorst: "Dat is veel negatiever"

0
Tijmen van Wissing

FC Twente-watcher geïrriteerd: "Ajax is helemaal geen topclub"

0
Hedwiges Maduro in het Yanmar Stadion (Almere)

Ajax had duidelijk plan met Maduro: "Dat is een beetje gebeurd"

0
Hedwiges Maduro

Hedwiges Maduro kijkt naar Ajax: "Trainer mag je snel afschieten"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 8 12 22
2 PSV 8 14 19
3 Ajax 8 7 16
4 AZ 8 5 15
5 FC Groningen 8 3 15
6 NEC Nijmegen 8 8 13
7 FC Twente 8 3 13
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd