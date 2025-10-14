Van de Beek revalideert in Amsterdam: "Het is ontzettend balen"

Donny van de Beek heeft bij Rondo op Ziggo Sport voor het eerst openlijk gesproken over zijn blessure. De middenvelder van Girona, die eind september zijn achillespees afscheurde in het duel met Athletic Bilbao, herstelt momenteel in Nederland.

"Ik zit nu thuis in Amsterdam", begon de 28-jarige oud-Ajacied. "Helaas wel, ik was net op de weg terug. Het is een blessure waar ik de laatste jaren al last van had. Ik dacht dat het nu helemaal goed was. Het was een hele normale actie en ik maakte geen verkeerde beweging. Ik had het gevoel dat iemand op mijn hak trapte en keek nog naar de scheidsrechter, want ik dacht aan een overtreding."

De realiteit bleek echter ernstiger. "Er was helemaal niemand in de buurt, dus dat is natuurlijk nooit goed", aldus Van de Beek. "Het is ontzettend balen en mentaal lastig. Nu speelde ik eindelijk weer meer. De laatste jaren ging het weer goed met blessures. Ik had mijn knieblessure bij Manchester United, alleen daarna is het goed gegaan. Ik heb altijd die achillespeesproblemen gehouden."

De revalidatie is inmiddels begonnen, maar het zal een langdurig traject worden. "Nu deze tegenslag, dat is balen. Het neemt wel weer meer tijd in beslag. Het duurt normaal zes maanden als je je achillespees afscheurt, dus dat is echt enorm balen. De hechtingen zijn eruit, dus het gaat goede kant op", sluit Van de Beek hoopvol af.