Donny van de Beek kijkt uit naar zijn nieuwe avontuur bij Manchester United, maar gaat Ajax ook erg missen. Dat vertelt de Oranje-International in de special van Ajax TV.

De middenvelder speelde de afgelopen dertien jaar bij Ajax en beleefde zo veel bijzondere momenten, van het landskampioenschap tot de Europa League-finale. Van de Beek speelde regelmatig een belangrijke rol in deze bijzondere prestaties. “De mooiste herinneringen zijn de kampioenschappen en de Europese wedstrijden. Tottenham-uit was qua sfeer misschien wel een van de mooiste wedstrijden die ik heb meegemaakt”, vertelt de voetballer.

Deze zomer had Van de Beek het gevoel dat hij helemaal klaar was voor een stap hogerop. Eerder leek Real Madrid de beste gegadigde te zijn om de voetballer over te nemen, maar de Spanjaarden haakten af. “Toen mijn zaakwaarnemer eenmaal het bericht gaf dat United concreet werd, ging het heel snel. Het kwam uiteindelijk snel rond en ik had er ook een goed gevoel over. Met de trainer (Ole Solskjaer, red.) heb ik over voetbal gepraat. Dat was een goed gesprek en het klopte gewoon.”

Van de Beek is inmiddels bij de Engelse topclub aangesloten en heeft zelfs zijn eerste oefenwedstrijd achter de rug. Komende zaterdag neemt Manchester United het in een thuiswedstrijd op tegen Crystal Palace. Als Van de Beek speelt, dan doet hij dat in ieder geval met nummer ’34’. “Het is sowieso iets moois, maar je moet er ook mee om kunnen gaan. Dat ik iets voor de familie kan doen, vind ik belangrijk. Ik heb het er met zijn broer over gehad en uiteindelijk was die keuze toch snel gemaakt.”