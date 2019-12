Geschreven door Jelmer Jager 15 dec 2019 om 20:12

Donny van de Beek laat weten dat de Ajacieden positief moeten blijven en vertrouwen moeten blijven houden. Hoe moeilijk dat ook is na drie nederlagen in één week tijd. “Al drie keer achter elkaar verliezen doet veel pijn. We wisten allemaal dat we jongens zouden missen, maar dan is het nog niet duidelijk hoe we precies gaan spelen. Daley was ziek, dus dat hoorden we pas vanochtend”, begint de middenvelder te vertellen aan de NOS.

“Op dit moment missen we helaas een hoop jongens. Daar hebben we mee te dealen nu”, vervolgt hij. “Het was een gevecht vandaag. In dit stadion al helemaal met de wind hier. Deze wedstrijd verdiende niet echt een winnaar. Maar dan krijg je op het laatste moment een goal tegen. Het mag nooit gebeuren natuurlijk, maar het is wel tekenend voor de situatie waarin we nu zitten.”

Ondanks de pijnlijke week blijft de Ajacied vertrouwen houden. “Het is een hele beroerde week. We moeten het snel omdraaien. Vandaag miste ik een kans op een paar centimeter. Het is, zoals ik zei, de situatie waarin we nu zitten. Vaak nét niet en soms ongelukkig. Dat hoort bij voetbal. We moeten keihard blijven werken en vertrouwen blijven houden in onszelf. Hoe moeilijk het ook is na drie nederlagen. We moeten onze koppen omhoog houden en positief moeten blijven. Je kan zien dat al het positieve uit het niets ineens om kan draaien, dus dat kan nu ook de andere kant op. We moeten gewoon keihard blijven werken. Het is aan ons om het nu weer om te draaien en te laten zien dat we mannen zijn.”

