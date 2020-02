Geschreven door Luuc Knul 02 feb 2020 om 19:02

© Proshots

Ajax heeft vanmiddag thuis met 1-0 gewonnen van PSV. Een doelpunt van Promes bleek genoeg te zijn voor de drie punten. Vooral in de eerste helft was Ajax dominant en had het verder uit kunnen lopen, maar in de tweede helft was het van een matig niveau. Desalniettemin trok Ajax de overwinning over de streep, waardoor het concurrent AZ weer op 3 punten zet.

Van de Beek was over de eerste helft wel tevreden: ‘we hadden echt wel goede momenten in de eerste helft, wat we de afgelopen wedstrijden niet hebben gehad. Als je de eerste helft terugkijkt denk ik dat een ruststand van 2 of 3-0 niet gek was geweest. Uiteindelijk winnen we de wedstrijd, dus dat is prima’ aldus de middenvelder tegenover FOX Sports.

Van de Beek was belangrijk bij de enige treffer, waarbij hij een bal van Unnerstall oppikte en soleerde door de PSV-defensie: ‘het is een goede lijnkeeper, maar ik wist dat hij voetballend minder is. Dan loer je daar op. Toen ik de bal kreeg liep ik door tot ze moesten kiezen, en Quincy maakte hem goed af.’

De tweede helft was van beide kanten matig, maar Van de Beek kan daarmee leven: ‘we kregen nog wel een aantal kansen en dit is ook goed voor het zelfvertrouwen. Je wint en dat is het enige wat telt. Hier kunnen we verder mee.’

Opvallend was dat er liefst 3 blessuregevallen waren. Zodanig dat allen moesten worden vervangen. Veltman als eerst, Promes volgde en ook Babel moest naar de kant met een spierblessure. Van de Beek denkt niet dat dit door trainingsarbeid komt: ‘we hebben juist een goeie trainingsweek gehad en dit heb je juist ook nodig om extra fit te zijn. Ik weet niet waar dit vandaan komt. We hebben de laatste periode maar één wedstrijd in de week gehad, dus dan is het logisch dat de trainingsarbeid omhoog gaat.

Volgende week speelt Ajax in de Galgenwaard tegen FC Utrecht, een traditiegetrouwe moeilijke uitwedstrijd. Met een overvolle ziekenboeg wordt het een uitdaging voor Ten Hag om een elftal samen te stellen.