Van de Kerkhof boos: "Laat hem zich lekker bezighouden met Ajax"

bron: Omroep Brabant
René van de Kerkhof
René van de Kerkhof Foto: © Pro Shots

Nog nooit kon PSV zo ontspannen toewerken naar een uitwedstrijd tegen Ajax als deze week. De landskampioen heeft de titel al binnen en de selectie van trainer Peter Bosz kreeg zelfs enkele vrije dagen op Ibiza. Volgens PSV-coryfeeën Willy en René van de Kerkhof is daar niets mis mee.

"Ze zijn lekker uitgerust en met 200 procent gaan ze zaterdag die wedstrijd in", zegt Willy in de Willy en René Podcast. Toch klinkt er ook kritiek op het uitstapje terwijl het seizoen nog niet volledig is afgerond. Die wordt door de broers echter weggewuifd. "Valentijn Driessen van De Telegraaf noemde het competitievervalsing, maar ik zou niet weten waarom", zegt René.

"Laat hem zich lekker bezighouden met Ajax en niet met PSV." Willy sluit zich daarbij aan: "Bosz zei het heel goed: we maken zelf uit hoe we ons voorbereiden. Andere clubs mogen dat toch ook doen?" Over Ajax zijn de broers eveneens uitgesproken. René plaatst kanttekeningen bij het niveau van de Amsterdammers, ondanks de zege op NAC en de goal van Mika Godts.

"Ze wonnen wel verdiend tegen NAC en die Godts maakt een wereldgoal, maar verder was het niet veel." Ook Wout Weghorst moet het ontgelden: "Wat heeft die nou klaargespeeld? Niks! Misschien kun je hem nog inbrengen als je iets wilt forceren, maar dat kan ook tegen je werken."

Willy neemt het juist deels op voor de spits. "Broer, ik moet eerlijk zeggen: soms kun je hem er toch best bij hebben." René blijft echter sceptisch: "Oké, jouw mening."

Valentijn Driessen

Driessen kritisch op Ajax: "Hun schuld dat NEC straks derde wordt"

Kenneth Perez

Perez over Ajax-uitblinker: "0,0 garantie in de Premier League"

Valentijn Driessen

Driessen kritisch op Ajax: "Hun schuld dat NEC straks derde wordt"

Wout Weghorst knuffelt Steven Berghuis na een goal

Wout Weghorst alsnog van Ajax naar FC Twente? "De weg ligt open"

Jong Ajax viert goal van Don O'Niel

VIDEO | Samenvatting: Jong Ajax dankzij Don O'Niel langs Jong PSV

Rafael van der Vaart

Van der Leegte clashte met Van der Vaart: "Maakte haar helemaal af"

Ronald Koeman jr. en Jeff Hardeveld

Telstar-speler naar Ajax? "Wil het liefst in Nederland blijven"

Paul Reverson

VIDEO | Ajax gaat ook in oefenduel met FC Twente nipt onderuit

Maher Carrizo

Garcia geeft talenten de kans: Carrizo en Bounida in de basis

