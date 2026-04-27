Van de Kerkhof boos: "Laat hem zich lekker bezighouden met Ajax"

Nog nooit kon PSV zo ontspannen toewerken naar een uitwedstrijd tegen Ajax als deze week. De landskampioen heeft de titel al binnen en de selectie van trainer Peter Bosz kreeg zelfs enkele vrije dagen op Ibiza. Volgens PSV-coryfeeën Willy en René van de Kerkhof is daar niets mis mee.

"Ze zijn lekker uitgerust en met 200 procent gaan ze zaterdag die wedstrijd in", zegt Willy in de Willy en René Podcast. Toch klinkt er ook kritiek op het uitstapje terwijl het seizoen nog niet volledig is afgerond. Die wordt door de broers echter weggewuifd. "Valentijn Driessen van De Telegraaf noemde het competitievervalsing, maar ik zou niet weten waarom", zegt René.

"Laat hem zich lekker bezighouden met Ajax en niet met PSV." Willy sluit zich daarbij aan: "Bosz zei het heel goed: we maken zelf uit hoe we ons voorbereiden. Andere clubs mogen dat toch ook doen?" Over Ajax zijn de broers eveneens uitgesproken. René plaatst kanttekeningen bij het niveau van de Amsterdammers, ondanks de zege op NAC en de goal van Mika Godts.