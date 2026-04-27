Van de Kerkhof boos: "Laat hem zich lekker bezighouden met Ajax"
Nog nooit kon PSV zo ontspannen toewerken naar een uitwedstrijd tegen Ajax als deze week. De landskampioen heeft de titel al binnen en de selectie van trainer Peter Bosz kreeg zelfs enkele vrije dagen op Ibiza. Volgens PSV-coryfeeën Willy en René van de Kerkhof is daar niets mis mee.
"Ze zijn lekker uitgerust en met 200 procent gaan ze zaterdag die wedstrijd in", zegt Willy in de Willy en René Podcast. Toch klinkt er ook kritiek op het uitstapje terwijl het seizoen nog niet volledig is afgerond. Die wordt door de broers echter weggewuifd. "Valentijn Driessen van De Telegraaf noemde het competitievervalsing, maar ik zou niet weten waarom", zegt René.
"Laat hem zich lekker bezighouden met Ajax en niet met PSV." Willy sluit zich daarbij aan: "Bosz zei het heel goed: we maken zelf uit hoe we ons voorbereiden. Andere clubs mogen dat toch ook doen?" Over Ajax zijn de broers eveneens uitgesproken. René plaatst kanttekeningen bij het niveau van de Amsterdammers, ondanks de zege op NAC en de goal van Mika Godts.
"Ze wonnen wel verdiend tegen NAC en die Godts maakt een wereldgoal, maar verder was het niet veel." Ook Wout Weghorst moet het ontgelden: "Wat heeft die nou klaargespeeld? Niks! Misschien kun je hem nog inbrengen als je iets wilt forceren, maar dat kan ook tegen je werken."
Willy neemt het juist deels op voor de spits. "Broer, ik moet eerlijk zeggen: soms kun je hem er toch best bij hebben." René blijft echter sceptisch: "Oké, jouw mening."
Driessen kritisch op Ajax: "Hun schuld dat NEC straks derde wordt"
Van de Kerkhof boos: "Laat hem zich lekker bezighouden met Ajax"
Perez over Ajax-uitblinker: "0,0 garantie in de Premier League"
Twee Ajax-spelers in Elftal van de Week na 0-2 zege op NAC Breda
Toptalent solliciteert bij Ajax en PSV: "Als het aan mij ligt.."
Godts reageert op stijgend prijskaartje: "75 miljoen? Ja, prima!"
Ajacied irriteert Van Hanegem: "Als ik PSV'er was, zou ik dat zeggen"
Kist vreest voor transfer Ajacied: "Hij zal niet te houden zijn"
KNVB wijst scheidsrechter aan voor topper tussen Ajax en PSV
'Cruijff wil Kluivert naar Ajax gaan halen': "Komend seizoen"
Perez twijfelt over toekomst Ajacied: "Dat biedt 0,0 garantie"
Grootfaam ging van Ajax naar Feyenoord: "Dit ventje weet nu..."
'Ajax wil zich versterken met 19-jarige speler van Real Madrid'
'Ajacieden reageren massaal op debuut Grootfaam': "Pijnlijk"
PSV-trainer in de bres voor Ajax: "Niet beoordelen op de ranglijst"
Feyenoord krijgt transfertip: "Een vervanger van Ueda? Dolberg"
Ajax-jongeling haalt woede fans op hals: "Ben beter dan Wijndal"
PSV volgend jaar weer kampioen? "Bij Ajax moet er nog veel gebeuren"
Danny Blind geeft Daley-update: "Die zullen nog wel gaan komen"
Eijkelkamp noemt oud-Ajacied voor Oranje: "Zelf wel fan van"
Garcia ziet: "Dat is de reden dat we het soms lastig hebben"
'Engelse grootmacht informeert bij Porto naar Francesco Farioli'
Lewis Holtby looft Ajacied: "Soms moet je ook kwaliteit erkennen"
Jordi Cruijff voedt transfergeruchten door bezoek aan wedstrijd
'Fabrizio Romano verwacht zomers vertrek van gewilde Ajacied'
De Mos hangt prijskaartje aan Ajacied: "Als hij 150 miljoen kost..."
Steven Berghuis eerlijk: "We hebben een hele slechte helft gespeeld"
Boy Kemper baalt van nederlaag tegen Ajax: "Hoezo lukt dat niet?"
Wim Kieft: "Bij clubs als Ajax ontkom je nauwelijks aan bedreigingen"
Kees Kwakman kritisch op Ajacied: "Als je zo'n grote aankoop bent..."