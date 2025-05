Van de Kerkhof: "Dat cadeautje hebben we al aan Ajax gegeven"

PSV was afgelopen zaterdagavond te sterk voor Fortuna Sittard (4-1) en houdt daardoor nog een kleine kans op de landstitel, want het gat met Ajax bedraagt nu nog 'slechts' vier punten. Komende zondag staat het cruciale duel met Feyenoord op de planning in Rotterdam vanaf 14:30 uur.

"In zo'n mooi stadion als De Kuip kún je niet slecht spelen", begint René van de Kerkhof in de Willy en René PSV Podcast van Omroep Brabant. In de landstitel gelooft de voormalig voetballer van de Eindhovense club echter niet meer. "Dat cadeautje hebben we al aan Ajax gegeven."

Van de Kerkhof kan zich de duels in Rotterdam nog goed herinneren. "Eén van mijn beste wedstrijden was met FC Twente", blikt hij terug. "Rinus Israël had in een Feyenoord-krantje gezegd dat ik alleen maar hard kon lopen en dat had de trainer in de kleedkamer opgehangen. Wij wonnen met 1-3 en na afloop kwam Israël naar me toe en zei dat ik toch wel aardig kon voetballen, haha", besluit Van de Kerkhof met een grote glimlach.